इंग्लैंड के लिए डेब्यू कर रहे मैटी पॉट्स के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

मैटी पॉट्स ने दूसरी पारी में भी दो विकेट चटका लिए थे

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट (England vs New Zealand) में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैटी पॉट्स ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पहली पारी में दोनों ही टीमें कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपनी पारी को संभाल लिया और चाय के बाद तक 179 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी.