डेविड वॉर्नर का सैंडपेपर स्कैंडल पर नया बयान, बोले- 'इसमें कुछ छिपाने की बू आ रही है'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आलोचना करते हुए एक नया बयान जारी किया है. सैंडपेपर स्कैंडल से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2018 के इस स्कैंडल ने तब फिर से तूल पकड़ लिया, जब ख्वाजा ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस साजिश के बारे में पता था. ख्वाजा के दावों का तुरंत समर्थन उनके साथी और रिटायर हो चुके ओपनर वॉर्नर ने किया, लेकिन मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया. कमिंस ने ख्वाजा पर पलटवार करते हुए कहा कि ये आरोप "पूरी तरह से बकवास" हैं और ये "मानहानि करने वाले" हो सकते हैं.

वहीं, वॉर्नर ने कहा कि कमिंस ने ख्वाजा को मुश्किल में डाल दिया है. उन्हें बलि का बकरा बना दिया है. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की उस शुरुआती जांच का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने "खराब तरीके से की गई जांच" बताया. पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच से पहले वॉर्नर ने कहा, "आज सुबह पैट कमिंस पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन मैं अभी भी ख्वाजा और उनकी किताब में लिखी बातों का समर्थन करता हूं."

"यह सच है और मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं, इस समय मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है. मुझे सच में ऐसा लगता है कि आज कप्तान ने ख्वाजा को मुश्किल में डाल दिया है, और मैं इससे बहुत ज्यादा निराश हूं" इसके बाद सोशल मीडिया पर शनिवार को वॉर्नर ने एक और बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "जहां तक ​​मुझे पता है, 2018 की जांच के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क या नाथन लियोन से कोई पूछताछ नहीं की थी."

अगर यह सच है, तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यह कैसे कह सकता है कि गेंदबाजों को इस बारे में कुछ नहीं पता था, ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही तय कर लिया था कि वे किसे दोषी ठहराना चाहते हैं, उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बेहद खराब जांच की और अब वे उसी झूठी कहानी को बनाए रखना चाहते हैं कि गेंदबाजों को कुछ पता ही नहीं था, वॉर्नर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "यह साफ तौर पर किसी चीज को छिपाने की कोशिश लग रही है."

दूसरी ओर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि जांच के समय सभी खिलाड़ियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था, प्रवक्ता ने कहा, "और पिछले आठ वर्षों में, उनके पास नए सबूत सामने लाने का भी मौका था, इसके अलावा, सीए (CA) ने हर खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी के इस अधिकार का सम्मान किया है कि वे घटनाओं के बारे में अपना पक्ष रख सकें." क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग पहले ही इस पूरे मामले की फिर से जांच कराने की संभावना को खारिज कर चुके हैं, लेकिन इसके नतीजे अभी खत्म नहीं हुए हैं.

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