IND vs SA; अभिषेक शर्मा vs शुभमन गिल, डेल स्टेन ने बताया किसकी बल्लेबाजी है पसंद, आखिरी T20 को लेकर की भविष्यवाणी

Dale Steyn on Abhishek Sharma vs Shubman Gill Batting: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज में अभी भी काफी मुकाबला है क्योंकि आखिरी मैच से पहले दो नतीजे हो सकते हैं: दक्षिण अफ्रीका 2-2 से बराबरी कर ले या भारत इसे 3-1 से सीरीज जीत ले. इससे पहले अफ्रीका टीम के पूर्व तेज गेंदबाज़ डेल स्टेन ने कहा कि अब तक खेले गए तीनों गेम में भारत 'बेहतर टीम' रहा है. इससे पहले सीरीज का चौथा T20I बुधवार को लखनऊ में घने कोहरे के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया. इसके बाद अब सीरीज का नतीजा शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में तय होगा.

स्टेन ने इंडिया के युवा बैटिंग स्टार्स शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को उनके अलग लेकिन असरदार स्टाइल के लिए तारीफ की और कहा, “मुझे याद है कि जब मैं आईपीएल में SRH का बॉलिंग कोच था, तब शुभमन गिल ने SRH के खिलाफ खूब रन बनाए थे. वह बहुत अच्छा खेले और जब आप हार रहे होते हैं, तब भी आपको उनके जैसे किसी को बैटिंग करते हुए देखने में मजा आता है.

उन्होंने आगे कहा. "अभिषेक शर्मा बहुत सारे छक्के मारते हैं और बिना डरे शॉट खेलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली क्लासिकल कवर ड्राइव या किसी को विकेट के नीचे आकर सीधे ऊपर से हिट करते हुए देखना पसंद है. जब गिल रन बनाते हैं, तो यह देखना बहुत अच्छा लगता है.” चौथा मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, दोनों टीमें अपना ध्यान सीरीज़ के आखिरी मैच पर लगाएंगी, जहां भारत T20I में अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगा और साउथ अफ्रीका एक यादगार दौरे का शानदार अंत करना चाहेगा.

स्टेन ने मेज़बान टीम के आउटिंग और दक्षिण अफ्रीका के भारत के पूरे दौरे पर बात की, सभी फ़ॉर्मेट में उनके प्रदर्शन की तारीफ की और उन पलों को भी हाईलाइट किया जब वे मौके चूक गए थे.

“मुझे लगता है कि यह एक शानदार सीरीज रही है और साउथ अफ्रीका ने शायद उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है. टेस्ट सीरीज जीतना शानदार था मगर भारत वनडे में बहुत कॉम्पिटिटिव था. दक्षिण अफ्रीका को लेकर स्टेन ने कहा की उन्हें लग सकता है कि टॉस जीतने और चेज करते समय शुरुआती विकेट गंवाने के बाद उन्होंने पहला ODI हाथ से जाने दिया अगर वो जीत जाते तो वनडे सीरीज 2-1 से खत्म कर सकते थे. फिर भी अब तक हुए तीन T20I में भारत बेहतर टीम रहा है.

स्टेन ने कहा, "भारत ने एक मैच में साउथ अफ्रीका को सस्ते में आउट कर दिया, दूसरे में रन दिए, लेकिन फिर धर्मशाला में फिर से हावी हो गए. अगर भारत टी20 सीरीज जीतता है, तो मैं कहूंगा कि भारत ने बहुत अच्छा खेला. वो इसके हकदार होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका इसे पलट देगा. स्टेन ने JioStar पर कहा, “टूर बहुत बढ़िया रहा.”

स्टेन ने कहा कि खासकर बॉल के साथ, खास मौकों पर इंडिया की कंसिस्टेंसी ने उन्हें सबसे छोटे फॉर्मेट में आगे रहने में मदद की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने कुछ शानदार खेल दिखाया है, लेकिन मैचों में मोमेंटम बनाए नहीं रख पाया है.

(IANS इनपुट के साथ)

India, South Africa, Shubman Singh Gill, Abhishek Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
