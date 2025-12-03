विज्ञापन
IND vs SA: 'मुझे भरोसा है कि...', दूसरे वनडे से पहले डेल स्टेन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Dale Steyn Prediction on Virat Kohli and Rohit Sharma: पहले वनडे में भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 398 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था.

  • दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के निरंतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई
  • भारत ने पहले वनडे मैच में रांची में 398 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई
  • रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का वनडे छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा और विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा
Dale Steyn Prediction on Virat Kohli and Rohit Sharma IND vs SA: दूसरे वनडे से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ डेल स्टेन का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाज़ी का सिलसिला रायपुर में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है. भारत ने रांची के JSCA स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में कठिन परिस्थिति से उभरकर दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से मात दी थी और तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की. स्टेन ने दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर कहा, “मेरी नजरें इस बात पर होंगी कि तेज गेंदबाज़ों और स्पिनरों में से कौन इस मैच में कुछ नया दिखाता है. लेकिन मुझे भरोसा है कि कोहली और रोहित फिर से दमदार प्रदर्शन करेंगे.”

पहले वनडे में भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 398 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. टीम को शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन रोहित शर्मा की 57 रन की तेज पारी और विराट कोहली के शानदार शतक ने पारी को संभाला. दोनों दिग्गजों ने मिलकर 136 रन की अहम साझेदारी की. इस पारी के दौरान रोहित ने शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा वनडे छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

विराट कोहली ने बिना किसी दबाव के बल्लेबाज़ी करते हुए अपना 52वां वनडे और 83वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा. तीन अंकों का आंकड़ा पार करने के बाद उन्होंने सुब्रायन की गेंदों पर लगातार चौके-छक्के जमाकर रनगति तेज कर दी. कप्तान के एल राहुल ने 60 रन बनाकर कोहली का अच्छा साथ दिया और दोनों ने 76 रन की साझेदारी की. कोहली के आउट होने के बाद राहुल और रवींद्र जडेजा की 65 रन की साझेदारी ने स्कोर को आगे बढ़ाया.

गेंदबाज़ी में कुलदीप यादव ने 68 रन देकर 4 विकेट और हर्षित राणा ने 65 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. मैच के अंत में दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ गया और लक्ष्य से 17 रन दूर रह गया.

डेल स्टेन ने दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, “पहला मैच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल रहा था. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन से गेंदबाज़ आगे आते हैं. डी कॉक पहले मैच में विफल रहे, लेकिन वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी.”

India, South Africa, Virat Kohli, Rohit Parmod Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket, Dale Willem Steyn
