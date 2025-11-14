IND vs SA: दिग्गज डेल स्टेन ने बताया बुमराह कैसे चटकाते हैं विकेट और क्या बनाता है उन्हें महान गेंदबाज

Dale Steyn Lauded Jasprit Bumrah Five Wicket Haul IND vs SA: दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के 5-27 के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने ईडन गार्डन्स की पिच पर सफलता का खाका तैयार किया. श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी बुमराह की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत महज दो सत्रों में 159 रनों पर सिमट गई. "बुमराह सिर्फ़ अपने विकेटों की वजह से नहीं, बल्कि गेंदबाज़ों को कैसी गेंदबाज़ी करनी चाहिए, इस लिहाज़ से आज के दिन के लिए एक ब्लू प्रिंट थे. अगर आप देखें कि उन्होंने किस क्षेत्र में और कैसे गेंदबाज़ी की, तो दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ों को भी ठीक उसी तरह गेंदबाज़ी करनी चाहिए. उन्होंने ज़ोरदार गेंदबाज़ी की, ज़्यादा हाफ-वॉली नहीं फेंकी, स्टंप्स को निशाना बनाया और बहुत कम रन दिए.

अगर आप इस तरह की पिच पर सफल होना चाहते हैं, तो यही खाका है. अगर आप इसका पालन करते हैं, तो आपको उनके पांच विकेट लेने जैसे इनाम मिलेंगे," स्टेन ने जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' पर कहा.

दक्षिण अफ़्रीकी अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ ने कहा कि बुमराह सिर्फ़ जिस लेंथ से गेंदबाज़ी करते हैं वही नहीं बल्कि उनका कद भी उन्हें विकेट दिलाता है. "बुमराह 145, 140 किमी/घंटा की रफ़्तार से गेंद फेंकते हैं, यह वाकई बहुत तेज़ है. वह कुछ भी नहीं देते और फिर भी विकेट चटकाते हैं. यही उनकी महारत है. उनका नाम ही खतरा पैदा करता है. ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाज़ों के बीच यही चर्चा होती है:

'चलो उनके स्पैल को समझते हैं. उन्हें आउट नहीं करना चाहिए. अगर उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम स्पिनरों या सिराज का सामना करने की कोशिश करेंगे.' लेकिन जब भी बुमराह गेंदबाज़ी करते हैं, तो वह एक-दो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, और इससे दूसरे गेंदबाज़ भी स्ट्राइक करने की स्थिति में आ जाते हैं. उनका नाम उन्हें विकेट दिलाता है, न कि सिर्फ़ गेंद को जिस जगह पर डालते हैं, उससे."

42 वर्षीय इस तेज़ गेंदबाज़ ने बुमराह के तेज़ गेंदबाज़ी जोड़ीदार मोहम्मद सिराज की भी तारीफ़ की, जिन्होंने भी बुमराह का साथ देते हुए दो विकेट लिए और दक्षिण अफ़्रीकी पारी को जल्दी समेट दिया.

"सिराज हमेशा आक्रामक रहते हैं; वो रुकते नहीं. जब भी उनके कप्तान उन्हें गेंद थमाते हैं, वो कमाल करते हैं. वो आठ या नौ ओवर के लंबे स्पैल डालते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बखूबी ढाल लेते हैं. इंग्लैंड में, उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्विंग कराया. उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार किया, उन सभी टेस्ट मैचों में गेंदबाज़ी की और विकेट भी लिए. कई गेंदबाज़ जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होतीं, तो निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया और नतीजा उनके पक्ष में गया.

इस टेस्ट में, उन्होंने दूर के छोर से गेंदबाज़ी की, जहां ज़्यादा मूवमेंट नहीं था. गेंद उनके हिसाब से नहीं जा रही थी. वो दूसरे छोर से वापस आए, थोड़ी रिवर्स स्विंग ली और दो विकेट लिए. उनका जज्बा सबसे ज़्यादा उभरकर आता है," स्टेन ने कहा.

बुमराह और सिराज ने मिलकर सात विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भारत के लिए विकेट लेने वाले दो स्पिनर रहे. भारत ने 2012 के बाद पहली बार अपनी अंतिम एकादश में चार स्पिनरों को शामिल किया. स्टंप्स के समय भारत का स्कोर 37/1 था, केएल राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद थे. मेजबान टीम अभी भी 122 रन पीछे है.