'स्वागत है नन्हे प्रिंस', पिता बने शार्दुल ठाकुर ने ऐसे किया बेटे का वेलकम, IPL में दिखाएंगे दम

भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर के लिए साल 2025 लकी रहा है. वो इस बार IPL में मुंबई इंडियंस के ट्रेड किए गए हैं. अभी वो आईपीएल की तैयारी में जुटे हैं. इस बीच उनके घर किलकारी भी गूंजी है.

पत्नी के साथ शार्दुुल ठाकुर.
मुंबई:

भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पिता बन गए हैं. उनकी वाइफ मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी क्रिकेटर ने रविवार को सोशल मीडिया पर दी. शार्दुल ठाकुर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, "माता-पिता के दिलों में छिपा हुआ, खामोशी, आस्था और असीम प्यार से सुरक्षित, हमारा छोटा-सा राज आखिरकार दुनिया के सामने आ गया. 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप संजोया गया हमारा सपना. आपका स्वागत है, नन्हे राजकुमार." इसके साथ एक पोस्टर में लिखा था, "हमें बेटे के रूप में आशीर्वाद मिला है."

2023 में शार्दुल ठाकुर ने की थी शादी 

इस मौके पर फैंस ने शार्दुल ठाकुर और उनकी पत्नी को माता-पिता बनने की बधाई दी है. शार्दुल ठाकुर ने नवंबर 2021 में मिताली से सगाई की थी, जिसके बाद 28 फरवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. कोल्हापुर में जन्मीं मिताली एक बिजनेसवुमेन हैं.

शार्दुल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर बेटे के जन्म की जानकारी दी है.

आईपीएल की तैयारियों में जुटे हैं शार्दुल

भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी20 मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड हुए थे. यह ऑलराउंडर फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी में जुटा है. शार्दुल ठाकुर आईपीएल में अब तक 6 टीमों की ओर से खेले हैं. 

शार्दुल में IPL में ऐसा रहा है प्रदर्शन

इस दौरान उन्होंने 105 मुकाबलों में 30.31 की औसत के साथ 107 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, बल्ले से शार्दुल 325 रन बना चुके हैं. बल्लेबाज के तौर पर उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रहा है. इस बार शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते दिखेंगे. मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने के मुताबिक, सीम-बॉलिंग ऑल-राउंडर शार्दुल ठाकुर के आने से उनकी टीम को एक अलग संरचना मिलेगी.

कोच जयवर्धने ने कहा- शार्दुल के आने से ऑलराउंड डेप्थ बढ़ी

मुंबई इंडियंस के कोच ने कहा, "ऑक्शन के बाद हम जो संतुलन बना पाए, मैं उससे बहुत खुश हूं. शार्दुल (ठाकुर) अपनी बहुमुखी प्रतिभा, अनुभव और ऑलराउंड डेप्थ से हमें एक अलग संरचना देते हैं. वह मुंबई का लड़का है. यह एक शानदार कहानी है कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और फिर मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए."

