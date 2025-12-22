विज्ञापन
बुलेट पर वाइफ के साथ बैठे इस स्टार क्रिकेटर को पहचानें, CSK ने फोटो शेयर करते हुए खास अंदाज में दी बधाई

यदि आपने इस क्रिकेटर को पहचान लिया है तो यकीनन आपकी नजरें पारखी है. नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं. हम आपको बता रहे हैं कौन हैं यह क्रिकेटर. 

बुलेट पर वाइफ के साथ बैठे इस स्टार क्रिकेटर को पहचानें.

ऊपर तस्वीर में ब्लैक बुलेट पर सवार दिख रहा शख्स भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार खिलाड़ी है. इस खिलाड़ी के चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है. स्टार के साथ बुलेट पर उनकी पत्नी बैठी है. लेकिन खिलाड़ी ने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा रखा है. इस कारण इसकी पहचान मुश्किल हो रही है. आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल में इनकी कई बेहतरीन पारियों को देखा होगा. लेकिन इस समय पहली नजर में इन्हें पहचान पाना मुश्किल है.

आप एक बार फिर इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, गेस करिए कौन हैं यह क्रिकेटर. 

तस्वीर में दिख रहा क्रिकेटर संजू सैमसन

बुलेट पर पत्नी के साथ सवार दिख रहा यह क्रिकेटर टीम इंडिया का स्टार विकेटकीपर बैटसमैन संजू सैमसन हैं. सोमवार को संजू सैमसन की इस खास तस्वीर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें उनकी सालगिरह की बधाई दी है. संजू सैमसन इस बार आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते दिखेंगे. साथ ही उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में भी जगह मिली है.

संजू सैमसन और चारुलता रमेश की लव स्टोरी

मालूम हो कि संजू सैमसन की पत्नी का नाम चारुलता रमेश है. वह तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं. चारुलता ने अपनी स्कूली शिक्षा उसी शहर से की है. उसके पास मार इवानियोस कॉलेज से रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री है. संजू सैमसन और चारू फेसबुक के जरिए मिले थे. फिर दोनों अफेयर में आए और बाद में शादी की. अब दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहे हैं. 

Sanju Viswanath Samson, Indian Premier League 2026, Chennai Super Kings, India, Cricket
