बुलेट पर वाइफ के साथ बैठे इस स्टार क्रिकेटर को पहचानें, CSK ने फोटो शेयर करते हुए खास अंदाज में दी बधाई

ऊपर तस्वीर में ब्लैक बुलेट पर सवार दिख रहा शख्स भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार खिलाड़ी है. इस खिलाड़ी के चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है. स्टार के साथ बुलेट पर उनकी पत्नी बैठी है. लेकिन खिलाड़ी ने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा रखा है. इस कारण इसकी पहचान मुश्किल हो रही है. आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल में इनकी कई बेहतरीन पारियों को देखा होगा. लेकिन इस समय पहली नजर में इन्हें पहचान पाना मुश्किल है.
आप एक बार फिर इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, गेस करिए कौन हैं यह क्रिकेटर.
तस्वीर में दिख रहा क्रिकेटर संजू सैमसन
बुलेट पर पत्नी के साथ सवार दिख रहा यह क्रिकेटर टीम इंडिया का स्टार विकेटकीपर बैटसमैन संजू सैमसन हैं. सोमवार को संजू सैमसन की इस खास तस्वीर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें उनकी सालगिरह की बधाई दी है. संजू सैमसन इस बार आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते दिखेंगे. साथ ही उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में भी जगह मिली है.
संजू सैमसन और चारुलता रमेश की लव स्टोरी
मालूम हो कि संजू सैमसन की पत्नी का नाम चारुलता रमेश है. वह तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं. चारुलता ने अपनी स्कूली शिक्षा उसी शहर से की है. उसके पास मार इवानियोस कॉलेज से रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री है. संजू सैमसन और चारू फेसबुक के जरिए मिले थे. फिर दोनों अफेयर में आए और बाद में शादी की. अब दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं