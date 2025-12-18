SMAT 2025: 'हेलो मिस्टर अगरकर एंड गंभीर', इशान किशन के समर्थन में फैंस की जोरदार आवाज

- इशान किशन ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तूफानी शतकीय पारी खेलकर झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया
- इशान किशन ने दस मैचों के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन से सोशल मीडिया पर टीम इंडिया में वापसी की मांग बढ़ाई है
- बिहार और झारखंड के प्रशंसक इशान से काफी प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की आवाज उठा रहे
टीम इंडिया की रेस में काफी पीछे चले गए इशान किशन ने वीरवार को खत्म हुए सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में खेली तूफानी शतकीय पारी से झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया, तो करोड़ों फैंस उन पर फिदा हो गए. खासकर बिहार और झारखंड के प्रशंसक. वास्तव में देश के प्रीमियर टूर्नामेंट से इशान ने एक नहीं, बल्कि 10 मैचों के सफर से ऐसे बड़े-बड़े कारनामे कर डाले कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैंस ने इशान को टीम इंडिया में फिर से जगह देने की मांग कर दी. इस तरह की आवाजे उनके घरेलू राज्य बिहार से उठनी शुरू हो गई हैं
Hello , Ajit Agarora and Gautam Gambhir , hope u take note of this ✍️— Bihar_se_hai (@Bihar_se_hai) December 18, 2025

Bring Ishan Kishan in team
Bring Ishan Kishan in team
pic.twitter.com/4semcnQpoM
खत्म हुए टूर्नामेंट के ये आंकडे़ निश्चित रूप से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तक जरूर पहुंचे होंगे. फैंस के बीच तो जोर-शोर से चर्चा हो रही है
- Highest run scorer of the tournament.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025
- A century in the Final.
- First Jharkhand skipper to win SMAT.
- Won 10/11 matches in the tournament.
THE ONE AND ONLY - ISHAN KISHAN. 🥶 pic.twitter.com/QwAIX17rNL
इस बयान से आप समझ सकते हैं कि फैंस की इशान को लेकर सोच कैसी हो चली है
- No PR— Rachin hype (@PriyaSoul1407_) December 18, 2025
- No emotional stories or drama.
- Never cried in the media.
- Just kept performing everywhere he played.
Politics completely destroyed Ishan Kishan career. pic.twitter.com/ztKBATKtrW
अपनी कप्तानी में झारखंड को खिताब जिताकर इशान किशन ने सेलेक्टरों को यह भी संदेश साफ-साफ पहुंचा दिया है कि वह बतौर कप्तान भी टीम को संभालना अच्छी तरह जानते हैं
🚨 CAPTAIN ISHAN KISHAN CREATED HISTORY 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 18, 2025
- JHARKHAND WON THE SYED MUSHTAQ ALI FOR THE FIRST TIME IN HISTORY. 🏆 pic.twitter.com/ef8NDLrwmf
बिहार का एक नजरिया यह भी है..निश्चित रूप से संजू सैमसन पर दबाव और बढ़ने जा रहा है. प्रदर्शन ही ऐसा है
One player comes from Bihar with no PR machinery backing him, just pure performance.— MARCUS* GILL (@MARCUS907935) December 18, 2025
The other is a PR king who survives on sympathy campaigns more than runs.
Overhyped, overrated, and constantly pushed through the “justice quota.”
Enough of emotional selection — justice for… pic.twitter.com/hA2G04yzsN
