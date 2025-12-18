विज्ञापन
SMAT 2025: 'हेलो मिस्टर अगरकर एंड गंभीर', इशान किशन के समर्थन में फैंस की जोरदार आवाज

SMAT 2025 में इशान किशन समर्थक फैन्स ने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर पर लगाई जोरदार दबाव, जानिए पूरा विवाद और ट्विटर ट्रेंड

SMAT 2025: 'हेलो मिस्टर अगरकर एंड गंभीर', इशान किशन के समर्थन में फैंस की जोरदार आवाज
Ishan Kishan's record: इशान किशन ने टूर्नामेंट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए
  • इशान किशन ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तूफानी शतकीय पारी खेलकर झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया
  • इशान किशन ने दस मैचों के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन से सोशल मीडिया पर टीम इंडिया में वापसी की मांग बढ़ाई है
  • बिहार और झारखंड के प्रशंसक इशान से काफी प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की आवाज उठा रहे
टीम इंडिया की रेस में काफी पीछे चले गए इशान किशन ने वीरवार को खत्म हुए सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में खेली तूफानी शतकीय पारी से झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया, तो करोड़ों फैंस उन पर फिदा हो गए. खासकर बिहार और झारखंड के प्रशंसक. वास्तव में देश के प्रीमियर टूर्नामेंट से इशान ने एक नहीं, बल्कि 10 मैचों के सफर से ऐसे बड़े-बड़े कारनामे कर डाले कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैंस ने इशान को टीम इंडिया में फिर से जगह देने की मांग कर दी. इस तरह की आवाजे उनके घरेलू राज्य बिहार से उठनी शुरू हो गई हैं

खत्म हुए टूर्नामेंट के ये आंकडे़ निश्चित रूप से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तक जरूर पहुंचे होंगे. फैंस के बीच तो जोर-शोर से चर्चा हो रही है

इस बयान से आप समझ सकते हैं कि फैंस की इशान को लेकर सोच कैसी हो चली है

अपनी कप्तानी में झारखंड को खिताब जिताकर इशान किशन ने सेलेक्टरों को यह भी संदेश साफ-साफ पहुंचा दिया है कि वह बतौर कप्तान भी टीम को संभालना अच्छी तरह जानते हैं

बिहार का एक नजरिया यह भी है..निश्चित रूप से संजू सैमसन पर दबाव और बढ़ने जा रहा है. प्रदर्शन ही ऐसा है

