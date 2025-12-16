CSK ने प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा के लिए खोला खजाना, नीलामी के बाद ऐसा है पूरा स्क्वाड

Chennai Super Kings Full Squad: आईपीएल 2026 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के लिए खजाना खोल दिया. पांच बार की चैंपियन ने इन दोनों अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर 28 करोड़ 40 लाख खर्च किए. दोनों ही आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने. चेन्नई के इसके अलावा मैट हेनरी और अकिला हुसैन पर भी बोली लगाई. सरफराज खान, जिनको लेकर फैंस के बीच उत्सुकता थी, उन्हें भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया. चेन्नई सुपर किंग्स नीलामी में दूसरे सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी थी. और उसे कुल 9 खिलाड़ी खरीदने थे, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट था. चेन्नई के पर्स में 43.40 करोड़ था.

चेन्नई सुपर किंग्स का फुल स्क्वाड

रिटेंशन: अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (ट्रेडेड), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल.

नीलामी में इन्हें खरीदा

बल्लेबाज: सरफराज खान (75 लाख)

विकेटकीपर: कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़)

ऑलराउंडर: प्रशांत वीर (14.20 करोड़), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़), अमन खान (40 लाख), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़), जैक फॉल्क्स (75 लाख)

स्पिनर: अकील होसेन (2 करोड़), राहुल चाहर (5.2 करोड़)

पेसर्स: मैट हेनरी (2 Cr),

पर्स शेष: INR 2.40 करोड़

विदेशी स्लॉट उपलब्ध: शून्य