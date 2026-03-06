विज्ञापन
IND vs ENG: चामिंडा वास ने NDTV पर पहले ही कर दी थी T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर भविष्यवाणी, जो सच साबित हुई

Chaminda Vaas Prediction on T20 World cup 2026 Final Team: न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था और अब भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताबी मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी है.

Chaminda Vaas Prediction on T20 World cup 2026 Final: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट कटा लिया. 254 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 246 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इस जीत के साथ ही श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास की वो सटीक 'भविष्यवाणी' सौ फीसदी सच साबित हो चुकी है जो उन्होंने NDTV से बातचीत के दौरान की थी. चामिंडा वास ने बताया था की किन दो टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा.

सच हुआ चामिंडा वास का अनुमान

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कभी-कभी दिग्गज खेल को इतनी बारीकी से पहचानते हैं कि उनकी बातें पत्थर की लकीर बन जाती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ श्रीलंका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज चामिंडा वास के साथ. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के दौरान जब टीमें अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तब चामिंडा वास ने 'NDTV' को दिए एक खास इंटरव्यू में एक बड़ी भविष्यवाणी की थी. जब उनसे पूछा गया था कि उनके हिसाब से इस बार फाइनल की दो टीमें कौन-सी होंगी, तो वास ने बिना झिझक भारत (India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) का नाम लिया था.

गुरुवार रात जैसे ही भारत ने जीत पक्की की, वास की वो बात सच हो गई. न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था और अब भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताबी मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी है. उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में ही भांप लिया था कि ये दो टीमें सबसे ज्यादा संतुलित और मजबूत हैं.

फाइनल का महामुकाबला, 8 मार्च का इंतजार

भारत अब चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है. 8 मार्च को होने वाले इस खिताबी मुकाबले में एक तरफ टीम इंडिया का जोश होगा, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड टीम की चतुराई. ऐसे भारत के सामने अपने ट्रॉफी को बचाने का बड़ा मौका होगा.

