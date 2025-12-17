विज्ञापन
IPL 2026: किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे कैमरन ग्रीन, केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने बताया

What is the Batting Position of Cameron Green in IPL 2026: अगले सीजन में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 255 रन जुटाए. अब इस साल कैमरून ग्रीन आईपीएल में केकेआऱ की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे.

Cameron Green, IPL 2026 in KKR
  • केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदकर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनाया
  • हेड कोच अभिषेक नायर ने पुष्टि की कि कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में टॉप तीन में बल्लेबाजी करेंगे
  • सुनील नरेन इस सीजन में ओपनिंग नहीं करेंगे, यह भूमिका अब कैमरून ग्रीन निभाएंगे
Cameron Green's Batting Position in IPL 2026:  ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन  को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया.  इसी के साथ वह आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. ग्रीन ने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल 2023 में 16 मैच खेले, जिसमें 1 शतक के साथ 452 रन बनाए. इसके बाद अगले सीजन में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 255 रन जुटाए. अब इस साल आईपीएल में ग्रीन केकेआऱ की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे. अब सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रीन केकेआऱ की ओर से किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. इस बारे में टीम के हेड कोच अभिषेक नायर ने रिएक्ट किया है. 

KKR के हेड कोच अभिषेक नायर ने IPL 2026 ऑक्शन के एक ब्रेक के दौरान स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कन्फर्म किया है कि कैमरन ग्रीन IPL 2026 में टॉप तीन में बैटिंग करेंगे. उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि सुनील नरेन ओपनिंग बैटिंग नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले दो सीज़न में किया था. नायर ने कहा, "कैमरन ग्रीन हमारे लिए टॉप तीन में बैटिंग करेंगे, और सुनील नरेन IPL 2026 में ओपनिंग नहीं करेंगे."

ESPN क्रिकइंफो से बातचीत में KKR के CEO वेंकी मैसूर ने कहा कि "जिस कीमत पर कैमरन ग्रीन को खरीदा, उससे बहुत खुश हैं, हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती, तो वे उन्हें जाने देते, क्योंकि इससे उनके बाकी ऑक्शन पर असर पड़ता." केकेआर के CEO ने कहा," बहुत खुश, कुछ ऐसा जिस पर हमारा ध्यान था और हम उम्मीद कर रहे थे, जिस कीमत पर हमने उसे खरीदा, उससे खुश हैं. हमेशा यह चिंता रहती थी कि अगर कीमत और ज़्यादा होती तो हम क्या करते.  सच तो यह है कि हम बहुत उत्सुक थे, लेकिन इतने जुड़े हुए नहीं थे".

केकेआर ने ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदा

1.    कैमरून ग्रीन - 25.20 करोड़

2.    मथीसा पथिराना - 18 करोड़ 

3.    मुस्ताफ़िज़ुर रहमान - 9.2 करोड़

4.    तेजस्वी सिंह - 3 करोड़

5.    रचिन रविंद्र - 2 करोड़

6.    फिन एलन - 2 करोड़

7.    टिम साइफर्ट - 1.5 करोड़ 

8.    आकाश दीप - 1 करोड़ 

9.    राहुल त्रिपाठी - 75 लाख

10.   प्रशांत सोलंकी - 30 लाख

11.   दक्ष कर्मा - 30 लाख

केकेआर की पूरी टीम

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप.

Cameron Donald Green, Indian Premier League 2026, Kolkata Knight Riders, Cricket
