IPL 2026: ‘आमि केकेआर’ 25.20 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक रकम पाकर बोले कैमरून ग्रीन

Cameron Green Reaction on Bid by KKR IPL 2026 Auction: ग्रीन पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं और अब तक IPL में 29 मैचों में कुल 707 रन बनाए हैं और 16 विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की खुशियां सातवें आसमान पर है. वो IPL के इतिहास में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें कोलकाता ने 25.20 करोड़ रुपये की रकम में हासिल किया और ग्रीन को 18 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी. लेकिन ग्रीन ने कहा, “हैलो KKR के दोस्तों, मैं कैमरून ग्रीन बोल रहा हूं. इस साल कोलकाता टीम का हिस्सा बनने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं. मैं ईडन गार्डन्स पर आने, वहां के माहौल का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्साहित हूं. जल्दी मुलाक़ात होगी.” ग्रीन ने आख़िर में बांग्ला में ‘आमि केकेआर!' कहकर कोलकाता के फ़ैन्स का ज़रूर दिल जीत लिया.

IPL 2026 के ऑक्शन में एक दर्जन खिलाड़ियों की बिक्री तक उम्मीद के मुताबिक सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन ही रहे. उन्हें कोलकाता ने 25.20 करोड़ रुपये में लंबी जद्दोजहद के बाद खरीदा. कमाल की बात है कि कोलकाता ने ही मथीसा पथिराना को 18 करोड़ की रकम देकर खरीदा, लेकिन आईपीएल के नए नियम के मुताबिक ग्रीन और पथिराना को 18 करोड़ रुपये की रकम ही हासिल होगी.

मगर नए नियम के मुताबिक विदशी खिलाड़ियों को टीम की अधिकतम रिटेनरशिप रकम (highest retainership price) 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकती. इसलिए कैमरुन ग्रीन,पथिराना या कोई भी विदेशी खिलाड़ी अधिकतम 18 करोड़ रुपये ही हासिल कर सकते हैं.

ग्रीन अपने हमवतन मिचेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़कर IPL ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. यह तब हुआ जब कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बना.

KKR ने वेंकटेश अय्यर को भी खरीदा, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रेस से हट गए, जिन्होंने इंडिया के इस ऑलराउंडर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा. तीन बार की चैंपियन टीम ने पथिराना को खरीदने की होड़ में तब उतरी जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोनों फ्रेंचाइजी के बीच कड़ी बोली लगने के बाद नाम वापस ले लिया.

2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर ऑक्शन में शामिल होने वाले पथिराना IPL ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए. ग्रीन, जो पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं, ने अब तक IPL में 29 मैच खेले हैं और कुल 707 रन बनाए हैं और 16 विकेट लिए हैं.

Kolkata Knight Riders, Cameron Donald Green, Indian Premier League 2026, Cricket
