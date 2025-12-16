IPL 2026 Auction: सबसे महंगे बिके कैमरून ग्रीन पर को क्यों मिलेंगे मथीसा पथिराना जितने ही पैसे? ये है बड़ी वजह

Cameron Green and Matheesha Pathirana IPL 2026 Mini Auction: IPL 2026 के ऑक्शन में एक दर्जन खिलाड़ियों की बिक्री तक उम्मीद के मुताबिक सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन ही रहे. उन्हें कोलकाता ने 25.20 करोड़ रुपये में लंबी जद्दोजहद के बाद खरीदा. कमाल की बात है कि कोलकाता ने ही मथीसा पथिराना को 18 करोड़ की रकम देकर खरीदा.

आईपीएल के नए नियम के मुताबिक ग्रीन और पथिराना को 18 करोड़ रुपये की रकम ही हासिल होगी. मगर नए नियम के मुताबिक विदशी खिलाड़ियों को टीम की अधिकतम रिटेनरशिप रकम (highest retainership price) 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकती. इसलिए कैमरुन ग्रीन,पथिराना या कोई भी विदेशी खिलाड़ी अधिकतम 18 करोड़ रुपये ही हासिल कर सकते हैं.

अबतक की लिस्ट IPL ऑक्शन 2026:

दिल्ली

1. बेन डकेट – 2 करोड़

2. डेविड मिलर – 2 करोड़

कोलकाता

1. कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़

2. मथीसा पथिराना 18 करोड़

3. फिन एलन 2 करोड़

लखनऊ

1. एनरिक नोकिया – 2 करोड़

2. वानिंदु हसारांगा – 2 कोरड़

मुंबई

1. क्विंटन डिकॉक 1 करोड़

बैंगलोर

1. वेंकटेश अय्यर 7 करोड़

2. जैकब डफी 2 करोड़

राजस्थान

1. रवि बिश्नोई 7.20

चेन्नई

1. अकिल हुसैन 2 करोड़