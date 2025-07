ब्रायन लारा ने विश्व क्रिकेट के इन चार खिलाड़ियों को बताया 'GOAT', रोहित-विराट नहीं इस भारतीय को दी जगह

Brian Lara Picks Greatest of All Time and Legend's of Cricket: वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने क्रिकेट में अपने 'सर्वकालिक महानतम' (GOATS) खिलाड़ियों की सूची जारी की है. इस सूची में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है. यह वीडियो 'स्टिक टू क्रिकेट' के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है. यह पॉडकास्ट हाल ही में लारा के साथ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर फिल टफनेल, एलेस्टेयर कुक, माइकल वॉन और डेविड लॉयड भी शामिल हुए थे. GOATS की बात करें तो उन्होंने बुमराह को ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा, दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के साथ रखा है.

भारत के लिए टी20 विश्व कप विजेता, बुमराह भारत के सबसे कुशल तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने 206 मैचों में 20.47 की औसत से 455 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/19 रहा है. उनके नाम 17 बार पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है. टेस्ट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है, जिसमें उन्होंने 47 मैचों में 19.48 की औसत से 217 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/27 और 15 बार पारी में पांच विकेट लेना शामिल है.

मैकग्राथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिनके नाम 21.76 की औसत से 949 विकेट, 8/24 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 36 बार पारी में पांच विकेट और तीन बार पारी में दस विकेट लेने का रिकॉर्ड है. वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल टेस्ट पेसर और इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, जिनके नाम 21.64 की औसत से 563 विकेट, 29 बार पारी में पाँच विकेट और तीन बार पारी में दस विकेट हैं. वह 1999, 2003 और 2007 में तीन बार 50 ओवरों का विश्व कप विजेता भी रहे हैं, और टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक 71 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है.

दोनों प्रारूपों में 10,000 से ज़्यादा रन और 500 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेटों के साथ, कैलिस किसी भी टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज़ या तेज गेंदबाज़ के रूप में जगह बना सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वह 519 मैचों और 617 पारियों में 49.10 की औसत से 25,534 रन बनाकर छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें उनके नाम 62 शतक और 149 अर्द्धशतक हैं. उन्होंने 32.14 की औसत से 577 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी लिए हैं, जिसमें 6/54 और सात अर्धशतकों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रहे हैं.

गिलक्रिस्ट उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज की रूप में क्रांति ला दी, एक विशेषज्ञ कीपर होने के बजाय जो थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी कर सकता था, बल्लेबाजी कौशल के मामले में ढेरों अतिरिक्त विकेटकीपर लाए. 396 अंतरराष्ट्रीय मैचों और 429 पारियों में, गिलक्रिस्ट ने 38.94 की औसत से 33 शतकों और 81 अर्द्धशतकों के साथ 15,461 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 204* है. जहाँ 287 एकदिवसीय मैचों में उनके नाम 9,619 रन और 16 शतक हैं, वहीं 96 टेस्ट मैचों में 47.60 की औसत और 81.95 की स्ट्राइक रेट से 137 पारियों में 17 शतकों और 26 अर्द्धशतकों के साथ 5,570 रन बनाकर उन्होंने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है. इसके अलावा, तीन बार के विश्व कप विजेता ने सभी प्रारूपों में 905 शिकार किए हैं, जो सभी विकेटकीपरों में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं.

लारा ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा, उनके पूर्व साथी क्रिस गेल, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी, इंग्लैंड के केविन पीटरसन और न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन को 'लीजेंड' श्रेणी में रखा.

रोहित ने 499 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 42.18 की औसत से 19,700 रन बनाए हैं, जिसमें 49 शतक और 108 अर्द्धशतक शामिल हैं. उन्होंने दो-दो ICC T20 विश्व कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती हैं, जिनमें से एक उन्होंने कप्तान के रूप में जीती है. रोहित एकदिवसीय क्रिकेट के दिग्गज हैं, जिन्होंने 273 मैचों और 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्द्धशतक शामिल हैं और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विश्व कप शतक (सात) उनके नाम हैं. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने 159 मैचों और 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाए हैं, जिसमें पाँच शतक और 32 अर्द्धशतक शामिल हैं, जो इस प्रारूप में सबसे ज़्यादा शतक हैं.

गेल, जिनके नाम 10,000 से ज़्यादा एकदिवसीय रन हैं, वेस्टइंडीज़ के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 480 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 42 शतकों और 104 अर्द्धशतकों सहित 19,538 रन बनाए हैं. अपनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी और स्कोरिंग दरों के साथ, उन्होंने टी20 क्रिकेट में क्रांति ला दी. 14,562 से ज़्यादा रन (किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सर्वाधिक), 22 शतकों और 1,056 छक्कों (किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सर्वाधिक) के साथ वे इसके पहले सुपरस्टार बन गए. उन्होंने दो टी20 विश्व कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और अन्य टी20 लीग खिताब भी जीते हैं.

हालाँकि अफरीदी के नाम कोई अंतरराष्ट्रीय खिताब नहीं है, फिर भी वह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं और 25 साल की उम्र में 174 मैचों में 24.88 की औसत से 345 विकेट लेकर पाकिस्तान के लिए 12वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं.

विलियमसन, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड को अपना पहला विश्व खिताब, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, दिलाया, उनके सबसे सफल बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने 48.56 की औसत से 19,086 रन बनाए हैं, जिसमें 48 शतक और 102 अर्द्धशतक शामिल हैं. उनका सबसे सफल प्रारूप टेस्ट है, जहाँ उन्होंने 105 मैचों में 54.88 की औसत से 33 शतक और 37 अर्द्धशतक के साथ 9,276 रन बनाए हैं. वह भारत के विराट कोहली, इंग्लैंड के जो रूट और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ इस पीढ़ी के 'फैब फोर' बल्लेबाज़ों में शामिल हैं.

एक बार टी20 विश्व कप जीतने वाले पीटरसन इंग्लैंड के अब तक के तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने 275 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 44.30 की औसत से 13,779 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 67 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रारूप बन गया है, जहाँ उन्होंने 47.28 की औसत से 8,181 रन बनाए हैं, जिसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 227 रन है.