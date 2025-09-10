विज्ञापन
Asia Cup 2025: ब्रेट ली ने एशिया के बेहतरीन 12 खिलाड़ियों को मिलाकर चुनी All-Time एशियन टी-20 टीम, इस दिग्गज को नहीं दी जगह

Brett Lee on All-Time Asian T20I team: ब्रेट ली ने एशिया कप (Asia Cup 2205) के आगाज के साथ ही एशिया की सबेस मजबूत  T20 टीम का चुनाव किया है.

Asia Cup 2025: ब्रेट ली ने एशिया के बेहतरीन 12 खिलाड़ियों को मिलाकर चुनी All-Time एशियन टी-20 टीम, इस दिग्गज को नहीं दी जगह
Brett Lee react on All-Time Asian T20I team, ब्रेट ली ने चुनी ऑल टाइम एशियन टी-20 टीम
  • ब्रेट ली ने एशिया कप के अवसर पर एशिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल टीम का चयन किया
  • टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनर के रूप में चुना गया जबकि नंबर तीन पर मोहम्मद रिजवान को जगह मिली
  • ब्रेट ली ने एमएस धोनी को कप्तान बनाते हुए बाबर हयात को नंबर चार पर शामिल किया है जो हांगकांग के बल्लेबाज हैं
Brett Lee picks his All-Time Asian T20I team : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने एशिया कप (Asia Cup 2205) के आगाज के साथ ही एशिया की सबेस मजबूत  T20 टीम का ऐलान किया है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाद ने FOX क्रिकेट पर एशिया के 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव किया है. ली ने ओपनर के तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह दी है. वहीं, नंबर 3 पर ब्रेट ली की पसंद मोहम्मद रिजवान को जगह दी है. इसके बाद नंबर 4 पर ब्रेट ली ने हांगकांग के बाबर हयात को शामिल किया है. वहीं, All-time Asian T20I Team में ब्रेट ली ने एम एस धोनी को भी जगह दी है. (Brett Le on MS Dhoni)

धोनी को ब्रेट ली ने कप्तान के तौर पर भी चुनाव किया है. इसके अलावा एशिया टी-20 टीम में ब्रेट ली ने ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पंड्या का चुनाव किया है. पूर्व तेज गेंदबाज ने इसके साथ-साथ वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, अमजद जावेद जैसे खिलाड़ियों को मिलाकर एशिया की ऑल टाइम टी20 टीम का चयन किया, इस खास टीम में ली ने तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद नवीद, हारिस रऊफ और जसप्रीत बुमराह को चुना है. (Brett Lee All-time Asian T20I Team)

दिलचस्प बात यह है कि ब्रेट ली ने एशिया के स्टार खिलाड़ियों वाली टीम में हांगकांग के बाबर हयात, यूएई के अमजद जावेद और मोहम्मद नवीद को शामिल किया है तो वहीं, पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम को इस खास टीम में जगह नहीं दी है. जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है. (Brett Le on  Babar Azam)

बता दें कि हांगकांग के बाबर हयात एशिया कप टी20 इंटरनेशनल इतिहास में 235 रनों के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 

ब्रेट ली ने चुने ऑल टाइम एशियन टी-20 टीम (Brett Lee's All-time Asian T20I Team)

विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, बाबर हयात, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, अमजद जावेद, मोहम्मद नवीद, हारिस रऊफ और जसप्रीत बुमराह

Brett Lee, Asia Cup 2025, Cricket, Virat Kohli
