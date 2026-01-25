T20 WC से पहले ब्रेट ली ने चुनी एशिया बेस्ट टी20 टीम, रोहित-विराट समेत इन पांच 5 भारतीय स्टार को दी जगह

Brett Lee Picks Asia Best T20 Playing XI: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने आगामी टी20 विश्व कप के उत्साह के बीच अपनी 'एशिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम' का चयन किया है. ली की इस 'ड्रीम टीम' ने क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने इसमें अनुभव और आक्रामकता का एक अनोखा मिश्रण पेश किया है. इस टीम की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. ब्रेट ली ने अपनी प्लेइंग-11 और टीम संरचना में कुल 5 भारतीय दिग्गजों को जगह दी है.

भारतीय दिग्गजों को जगह

ब्रेट ली ने पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नामों, रोहित शर्मा और विराट कोहली को सौंपी है. हालांकि इन दोनों दिग्गजों ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टी20 प्रारूप को अलविदा कह दिया है, लेकिन ब्रेट ली के अनुसार, खेल के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में उनसे बेहतर ओपनिंग जोड़ी कोई और नहीं हो सकती. मध्यक्रम में ली ने मास्टरमाइंड एमएस धोनी को चुनकर सबको चौंका दिया है, जो एक विकेटकीपर और फिनिशर के तौर पर टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. इसके अलावा, ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या टीम में संतुलन पैदा करते हैं.

गेंदबाजी आक्रमण में कई सितारे

गेंदबाजी की बात करें तो ब्रेट ली ने जसप्रीत बुमराह को अहम हथियार माना है. बुमराह की सटीकता और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी उन्हें दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा बनाती है. वहीं, स्पिन विभाग की कमान अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान के हाथों में है, जो टी20 क्रिकेट में 700 विकेटों के विशाल आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं. श्रीलंका से वानिंदु हसरंगा ने टीम में जगह बनाई है.

इस टीम में केवल भारत या पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि यूएई और हांगकांग जैसे देशों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. टीम में बाबर हयात, अमजद जावेद और मोहम्मद नावीद जैसे नाम शामिल हैं, जो एशियाई क्रिकेट की बढ़ती गहराई को दर्शाते हैं. पाकिस्तान से ली ने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान पर भरोसा जताया है.

ब्रेट ली की एशिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम:

रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान, बाबर हयात, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, अमजद जावेद, मोहम्मद नावीद, हारिस रऊफ, जसप्रीत बुमराह.