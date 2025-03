IND vs NZ: फाइनल मुकाबले से पहले हिल जायेगा न्यूजीलैंड!, भारत के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो सकता है ये स्टार

Mat Henry Doubtful For Final Ahead on IND vs NZ Champions Trophy: भारत रविवार को दुबई में रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार है, लेकिन रोहित शर्मा की टीम का सामना न्यूजीलैंड की टीम से होगा, जो पिछले 25 साल में दोनों टीमों के बीच होने वाले पहले बड़े व्हाइट-बॉल फाइनल में काफी आक्रामक है. भारत, जिसने मेजबान देश पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था वो संयुक्त अरब अमीरात में अपने सभी चार मैच जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें पिछले सप्ताह ब्लैक कैप्स पर 44 रन की ग्रुप-स्टेज जीत भी शामिल है.

🚨 BAD NEWS FOR NEW ZEALAND 🚨



मैट हेनरी भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे या नहीं अभी साफ नहीं हुआ है क्योंकि वो कंधे में चोट के कारण दिक्कत में है. हालांकि कोच गेरी स्टेड ने उम्मीद जताई है की हेनरी भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की टीमें इसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार लीग मुकाबले में आमने सामने आ चुकी हैं, तब टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. हालांकि न्यूजीलैंड इस वक्त जिस तरह का खेल दिखा रही है, ऐसे में उसे हल्के मे नहीं लेना होगा. एक तरफ टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मुकाबला नहीं हारी है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारत (AUS vs IND) ने फाइनल में एंट्री मार थी और इधर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका (NZ vs SA) के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर फाइनल में पहुंची है.