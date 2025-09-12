विराट मामले से पहले न्यूजीलैंड में हरभजन को मिली थी इस बात की सजा, भरना पड़ा था इतना जुर्माना

शुक्रवार को पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को लेकर न्यूजीलैंड में एक रेस्त्रां से जुड़ी खबर आई, तो देखते ही देखते यह वायरल हो गई. सोशल मीडिया पर कोहली के चाहने वाले थोड़ा हैरान रन गए. दरअसल भारतीय वीमेन टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज (Jemima Roriguess revelation) ने इस घटना का खुलासा किया. तब भारतीय पुरुष और महिला टीम एक ही होटल में ठहरे हुए थे. इसी दौरान कोहली और अनुष्का वीमेन टीम की खिलाड़ियों से बात कर रहे थे. बात करते-करते जब चार घंटे बीत गए, तो रेस्त्रां ने दोनों को बाहर जाने के लिए कहा. बहरहाल, न्यूजीलैंड में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है. करीब दो दशक पहले हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) सिंह और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को भी एक घटना के लिए जुर्माना भरना पड़ा था.

Back then they used to treat us like this, but fir IPL happened. @harbhajan_singh pic.twitter.com/3MKXXy3hWC — Wait (@WaitReborn) January 20, 2024

एयरपोर्ट पर उतरते ही मिली सजा

न्यूजीलैंड रहने के लिए बहुत ही शानदार और सुविधाओं वाला देश है. यहां साफ-सफाई को लेकर खास ध्यान रखा जाता है. इसे सुनिश्चित करने के लिए नियम खासे कड़े हैं. टीम इंडिया साल 2002-03 में न्यूजीलैंड दौरे पहुंची. खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट पर कदम रखा ही था कि सौरव और भज्जी दोनों पर दी 200-200 डॉलर का जुर्माना ठोक दिया गया.

अधिकारियों से भिड़ गए हरभजन

इस जुर्माने को लेकर सौरव तो शांत रहे, लेकिन भज्जी तब इतने परिपक्व नहीं थे और वह युवा खिलाड़ी थे. खुद पर लगाए जुर्माने से हरभजन बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और उनकी कस्टम अधिकारियों से तीखी बहस हो गई. बात यहां तक पहुंची कि टीम इंडिया के मैनेजर को दखल देना पड़ा और उन्हें हरभजन पर लगे 200 डॉलर के जुर्माने की रकम चुकाई.

इस वजह से लगा था जुर्माना



दरअसल एयरपोर्ट पर जब खिलाड़ियों के सामान की अधिकारियों ने जांच की, तो गांगुली और हरभजन सिंह के जूतों पर काफी मिट्टी और घास लगी हुई थी. भज्जी और सौरव दोनों ने ही दी गई सामान की जानकारी में इन जूतों का जिक्र नहीं किया था. बहरहाल यह कार्रवाई न्यूजीलैंड के लॉ ऑफ लैंड आधार पर की गई थी.