IND vs SA: घने कोहरे कारण रद्द हुआ चौथा टी20, दोषी कौन? BCCI पर उठे सवाल

IND vs SA, 4th T20I:भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच बुधवार को खराब दृश्यता के कारण रद्द कर दिया गया जब घने कोहरे की एक परत ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया जिससे सर्दियों के महीनों में उत्तरी भारत में मुकाबले कराने के भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यक्रम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. लखनऊ में खेला जाने वाला टी-20 मैच बिना एक गेंद फेंके ही रद्द हो गया. बुधवार को लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांत (एक्यूआई) 400 से ऊपर खतरनाक स्तर में रहा जिससे खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति बीसीसीआई की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

क्या वेन्यू शेड्यूल करने में बीसीसीआई से हुई गलती?

मैच रद्द होने से BCCI के भारत के उत्तरी हिस्से में सर्दियों के महीनों में मैच शेड्यूल करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठे हैं. नवंबर और दिसंबर के दौरान पूरे भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज़ (टेस्ट, वनडे और T20I) के लिए तय किए गए वेन्यू में न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ, रांची, रायपुर, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता शामिल थे.यह वह समय भी होता है जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला जैसे मेज़बान शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है.

कोई रिजर्व दिन नहीं था

कोई रिजर्व दिन नहीं होने के कारण दोनों टीमें अब शुक्रवार को होने वाले अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिए अहमदाबाद जाएंगी। भारत सीरीजमें 2-1 से आगे है.

राजीव शुक्ला भी दिखे नाराज

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के राजीव शुक्ला निरीक्षण के दौरान मैदान पर आए लेकिन मैच अधिकारियों से बात करने के बाद उनकी भावभंगिमा से निराशा साफ झलक रही थी.

BCCI इस गड़बड़ी से कैसे बच सकता था ?

बीसीसीआई आयोजन स्थलों का आवंटन करते समय रोटेशन नीति का पालन करता है लेकिन बोर्ड 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से पहले स्थल बदलने पर विचार कर सकता था. भारतीय टीम न्यूजीलैंड का सामना पश्चिमी और दक्षिणी भारत के स्थलों पर करेगी जो मैच वडोदरा, राजकोट, इंदौर, नागपुर, रायपुर, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे. सिर्फ एक मैच पूर्वोत्तर शहर गुवाहाटी में होना है.उत्तर क्षेत्र के अधिकतर आयोजन स्थल सर्दियों के महीनों में मौसम से प्रभावित होते रहे हैं.

धर्मशाला में खेले गए टी-20 मैच को लेकर वरुण चक्रवर्ती ने उठाए थे सवाल

पिछले हफ्ते तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला में 10 डिग्री से कम तापमान में खेला गया था जो बर्फ से ढकी धौलाधार रेंज की गोद में बसा है. मैच के बाद तमिलनाडु के रहने वाले भारत के रहस्मयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने माना था कि हालात उनके लिए खास तौर पर मुश्किल थे.उन्होंने कहा था, ‘‘मैंने इतने ठंडे मैदान पर कभी नहीं खेला इसलिए मुझे यह काफी मुश्किल लगा.'' धर्मशाला में मैच के दिन एक्यूआई ‘खराब' श्रेणी में था और न्यू चंडीगढ़ में दूसरे मैच दौरान ‘गंभीर' श्रेणी में था.