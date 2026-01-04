'सरकार की सलाह पर..' T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करने पर BCB ने दिया ये कारण

विज्ञापन
BCB Seeks Relocation of T20 World Cup Matches: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद उठे विवाद के बीच फैसला लिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा.

BCB Seeks Relocation of T20 World Cup Matches: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया. केकेआर के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है और बीसीसीआई और बांग्लादेश आमने-सामने आ गए हैं. मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शानिवार देर रात आपात बैठक बुलाई थी. इसके बाद रविवार को भी बैठक हुई, जिसके बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया है और इस बाबत आईसीसी को जानकारी दी है. 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है. प्रेल रिलीज के अनुसार,"बीसीबी टी20 विश्व कप मैचों के वेन्यू में बदलाव चाहता है. दोपहर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निदेशक मंडल की एक आपात बैठक हुई, जिसमें भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई."

बांग्लादेश बोर्ड ने आगे लिखा,"मौजूदा स्थिति के मूल्यांकन और भारत में बांग्लादेशी टीम की सुरक्षा के संबंध में बढ़ती चिंताओं के बाद और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए, निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी."

बांग्लादेश बोर्ड ने बताया कि उसने आईसीसी से इस मामले में बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू में बदलाव की मांग की है. रिलीज के अनुसार, बोर्ड ने कहा,"इस निर्णय के संदर्भ में, बीसीबी ने औपचारिक रूप से आयोजन प्राधिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है."

बोर्ड का मानना ​​है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा और भलाई के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीम सुरक्षित और उचित वातावरण में टूर्नामेंट में भाग ले सके, ऐसा कदम जरूरी है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की स्थिति को समझने और तत्काल कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है.

Bangladesh, T20 World Cup 2026, Cricket
