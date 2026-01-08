ICC से अल्टीमेटम की खबरों को BCB ने बताया प्रोपेगेंडा, वेन्यू शिफ्ट पर भारत-पाक का दिया हवाला, अब आगे क्या?

BCB on ICC Ultimatum on T20 WC 2026 Venue Change: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं को दूर करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार है. हालांकि, बांग्लादेश की ओर से मैचों के वेन्यू बदलने की मांग को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होना है और बांग्लादेश को अपने चार मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं.

BCB ने बयान में कहा

BCB के बयान के अनुसार, ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की बिना किसी रुकावट के भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है. ICC ने यह भी कहा है कि BCB द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा योजना का हिस्सा बनाया जाएगा.

BCB अध्यक्ष और सलाहकार का रुख

इस मुद्दे पर BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और सरकारी सलाहकार आसिफ नज़रुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दोनों ने साफ कहा कि भारत दौरे को लेकर वो सहज नहीं हैं. आसिफ नज़रुल ने कहा कि बांग्लादेश की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन टीम T20 वर्ल्ड कप खेलना जरूर चाहती है.

भारत-पाकिस्तान मॉडल का दिया उदाहरण

BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा कारणों से भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के देश में नहीं खेलते, तो बांग्लादेश के मैचों के लिए भी ऐसा ही समाधान निकाला जाना चाहिए.

"ICC की ओर से कोई अल्टीमेटम नहीं" - BCB

BCB ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ICC ने उसे या तो तय शेड्यूल के अनुसार खेलने या अपने मैच छोड़ने के लिए कहा है. "BCB ने मीडिया के एक हिस्से में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि बोर्ड को इस संबंध में एक अल्टीमेटम दिया गया है.

ICC की ओर से अब तक सार्वजनिक जवाब नहीं

ICC ने अब तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. हालांकि BCB ने कहा कि वह ICC और इवेंट अधिकारियों के साथ पेशेवर और सकारात्मक बातचीत जारी रखेगा और किसी व्यावहारिक समाधान की उम्मीद करता है.

मुस्तफिजुर रहमान का IPL से बाहर होना बना कारण

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब BCCI के निर्देशों पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया. इसके बाद BCB ने ICC से मांग की कि भारत में होने वाले उसके चार वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं.

ग्रुप और मैच शेड्यूल

बांग्लादेश ग्रुप C में शामिल है. टीम अपना पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद उसे इंग्लैंड, आयरलैंड और नेपाल से मुकाबला करना है.

मुस्तफिजुर PSL में शामिल

IPL से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में शामिल कर लिया गया है. उन्हें पिछले साल IPL ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था.