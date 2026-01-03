T20 WC 2026: बाबर आजम-शाहीन अफरीदी को मिलेगा मौका? पाकिस्तान स्क्वाड के संभावित लिस्ट में ये बड़े नाम आए सामने

Pakistan Team Provisional Squad For T20 WC 2026: पाकिस्तान ने ICC को वर्ल्ड T20 कप के लिए प्रोविजनल टीम सौंपी दी है और अब बस घोषणा का इंतजार है. एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय प्रोविजनल टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सौंप दी है, लेकिन अभी तक लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है. ICC ने हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए अपनी प्रोविजनल टीम जमा करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी तय की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली, सूत्र ने बताया.

अभी तक सभी टीमों ने अपनी प्रोविजनल टीमों की घोषणा नहीं की है. टीमों को 31 जनवरी तक ICC की मंजूरी के बिना अपनी प्रोविजनल टीमों में बदलाव करने की इजाजत है. उस तारीख के बाद किसी भी बदलाव के लिए ICC की टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेनी होगी.

लिस्ट में इन पाकिस्तानी स्टार्स को मिली जगह

सूत्र के मुताबिक, पाकिस्तान की प्रोविजनल टीम में चोटिल तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान शामिल हैं, जो पिछले साल मई से कंधे की चोट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं. शादाब पिछले महीने के आखिर में बिग बैश लीग में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे और उन्हें 7 जनवरी से श्रीलंका में शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है.

सूत्र ने बताया कि चयनकर्ताओं ने ज्यादातर उन खिलाड़ियों को चुना है जो श्रीलंका दौरे का हिस्सा हैं, और फाइनल वर्ल्ड कप टीम सीरीज के बाद तय होने की संभावना है. तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रोविजनल टीम में भी शामिल नहीं किया गया है, जबकि शाहीन का फाइनल चयन पिछले हफ्ते बिग बैश लीग के दौरान लगी घुटने की चोट से ठीक होने पर निर्भर करेगा.

प्रोविजनल टीम में शामिल अन्य खिलाड़ियों में मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ऑलराउंडर फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, साथ ही सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, नसीम शाह, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान अली आगा शामिल हैं.