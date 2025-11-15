Babar Azam: 807 दिन, 83 पारियां...बाबर आजम ने खत्म किया शतक का इंतजार, कोहली से ये समानता उड़ा देगी होश

Babar Azam Ends Century Drought: श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में बाबर आजम के नाबाद शतक के दम पर पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई. बाबर आजम ने 115 गेंदों में शतक ठोका. यह उनके वनडे करियर का 20वां शतक रहा और इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. हालांकि, फैंस को बाबर के बल्ले से इस शतक का लंबे समय से इंतजार था. बाबर ने आखिरी अंतरराष्ट्रीय शतक 2023 वनडे एशिया कप में नेपाल के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी. उसके बाद से 807 दिन बीत गए थे, बाबर 83 पारियां खेल चुके थे, लेकिन तीहरे अंक के स्कोर कर नहीं पहुंच पाए थे.

कोहली से ये समानता उड़ा देगी होश

भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी अपने करियर में 2019 और 2022 के बीच खराब दौर का सामना किया था. कोहली शतक नहीं लगा रहा रहे थे. कोहली ने अपने 70वें और 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक के बीच 83 पारियां खेली थी. ​भारतीय दिग्गज ने आखिरी शतक नवंबर 2019 में कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में लगाया था. जबकि यह सूखा दुबई में 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उनके पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक के साथ समाप्त हुआ था.

जबकि बाबर आजम ने दो साल दो महीने और 15 दिन पहले अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था. बाबर ने इस दौरान कई मौकों पर अर्द्धशतकीय पारी खेली. लेकिन शतक के सूखे को खत्म नहीं कर पाए थे.

श्रीलंका के खिलाफ इस शतक के साथ बाबर आजम के अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32 शतक हो चुके हैं. उन्होंने टेस्ट में 9, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 3 और वनडे में 20 शतक लगाए हैं. बाबर के नाम 104 अर्द्धशतक भी हैं.

इस महारिकॉर्ड की भी बराबरी

बाबर आजम ने इस रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. बाबर आजम अब सईद अनवर के साथ पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. अनवर ने 244 पारियों में 20 शतक लगाए, जबकि बाबर के नाम अब 136 पारियों में 20 शतक हैं.