Ayush Mhatre: कप्तानी मिलते ही आयुष म्हात्रे ने उगली आग, 49 गेंदों में ठोका धुआंधार शतक, मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया

Ayush Mhatre 49-ball century in SMAT: आयुष म्हात्रे के धु्आंधार नाबाद शतक की बदौलत मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हरा दिया. आयुष ने 53 गेंद पर नाबाद 110 रन की पारी खेली. आयुष के शतक के दम पर मुंबई ने जीत हासिल की है. आयुष का यह शतक ऐसे समय आया है, जब आज ही बीसीसीआई ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की कमान सौंपी है. यह टूर्नामेंट दुबई में 12-21 दिसंबर के बीच खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स के इस विस्फोटक बल्लेबाज के लिए टी20 करियर का पहला शतक है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप ए के मैच में मुंबई को विदर्भ ने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य दिया था. बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ओपनर अजिंक्य रहाणे 0 और हार्दिक तामोरे 1 रन पर आउट हो गए. मुंबई 21 पर अपने दो विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने आयुष म्हात्रे के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद पर 88 रन की साझेदारी की. सूर्यकुमार यादव 30 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे ने आयुष के साथ 35 गेंद पर 85 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम का स्कोर 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 194 तक पहुंचाते हुए टीम को 13 गेंद पहले 7 विकेट से जीत दिला दी. दुबे 19 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 39 रन बनाकर नाबाद रहे.

सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के बीच हुई दो साझेदारियों के बीच का मुख्य आकर्षण आयुष म्हात्रे रहे. आयुष ने महज 53 गेंद पर 8 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 110 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. आयुष ने अंडर-19 एशिया कप के लिए बतौर कप्तान अपने नाम का ऐलान होने के कुछ घंटे बाद ही टी20 करियर का अपना पहला शतक लगा दिया. म्हात्रे ने पारी की शुरुआत से ही आक्रमक शॉर्ट खेले. उन्होंने पहले सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. म्हात्रे ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है.

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ ने 9 विकेट पर 192 रन बनाए थे. अथर्व तायडे और अमन मोखाडे की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 9.2 ओवर में 115 रन जोड़े. अथर्व ने 36 गेंद पर 64 और अमन ने 30 गेंद पर 61 रन बनाए. इसके बाद आने वाले बल्लेबाज नहीं चले.

मध्यक्रम की असफलता की वजह से कभी 220-225 के पार जाती दिखी विदर्भ 9 विकेट पर 192 रन बना सकी. मुंबई के लिए साईराज पाटिल और शिवम दुबे ने 3-3 विकेट लिए. अथर्व अंकोलेकर ने 2 और कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस टीम के खिलाफ पहली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, सामने आया पूरा शेड्यूल

यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI Series: कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, वनडे सीरीज का ऐसा है पूरा शेड्यूल