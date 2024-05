T20 WC 2024: ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटरों का पड़ा सूखा, टीम के पास मैच के लिए 11 खिलाड़ी तक नहीं

Australia have just 8 players for Warm Up Match: ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और आईपीएल तथा टी20 विश्व कप के बीच कम समय के कारण अगले महीने होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के अभ्यास मैचों में सहायक स्टाफ के सदस्यों को स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

ऑस्ट्रेलिया बुधवार (29 मई) को नामीबिया और शुक्रवार (31 मई) को त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अभ्यास मैच खेलेगा लेकिन उनके पास 2 मैचों के लिए सिर्फ 8 खिलाड़ी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश आईपीएल प्ले ऑफ में खेलने के बाद ब्रेक लेंगे.

पैर की मांसपेशियों की चोट से उबर रहे कप्तान मिशेल मार्श का भी नामीबिया के खिलाफ खेलना तय नहीं है. उन्होंने ‘क्रिकेट.कॉम.एयू' से कहा, ‘‘हमारे पास खिलाड़ियों की कमी होगी. लेकिन यह अभ्यास मैच है. जिन खिलाड़ियों को खेलने की जरूरत है वे खेलेंगे और हम फिर वहां से तय करेंगे.''

आईपीएल फाइनल रविवार (26 मई) रात कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिचेल मार्श खेले थे.

इन तीनों के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेलने वाले कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल इस हफ्ते के अंत में ही बारबडोस में विश्व कप टीम के साथ जुड़ेंगे जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए खेलने वाले मार्कस स्टोइनिस के भी नामीबिया के खिलाफ अभ्यास मैच के बाद ही त्रिनिदाद पहुंचने की उम्मीद है.

रिजर्व खिलाड़ी जैक फ्रेजर-मैकगर्क और मैट शॉर्ट भी 5 जून को ओमान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 विश्व कप मैच के बाद टीम से जुड़ेंगे.

मार्श ने कहा, ‘‘लचीला होना महत्वपूर्ण है. जो खिलाड़ी आईपीएल में रहे हैं, वे काफी क्रिकेट खेल रहे हैं. हमने उन्हें अपने परिवार से मिलने, तरोताजा होने और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपने घर पर कुछ दिन बिताने को प्राथमिकता दी है.''

उन्होंने कहा, ‘‘अंतत: हम अपने 15 खिलाड़ी (सभी एक साथ) पा लेंगे लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ब्रेक दें, भले ही यह घर पर केवल कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है.''

आईसीसी के नियमों के अनुसार अभ्यास मैचों में मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों को उसी देश से होना चाहिए जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

इसका मतलब है एंड्रयू मैकडोनाल्ड, ब्रैड हॉज, जॉर्ज बेली (सभी पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर) और आंद्रे बोरोवेक (पूर्व प्रथम श्रेणी विकेटकीपर) जैसे सहयोगी स्टाफ को मैदान पर उतरना पड़ सकता है.

मार्श अपनी चोट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ से परामर्श करने के लिए अप्रैल में पर्थ जाने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ 4 आईपीएल मैच खेले थे. वह तब से नहीं खेले हैं और अभी तक गेंदबाजी फिर से शुरू नहीं की है.

