AUS vs IND 3rd T20I: ये कंगारू पेसर तो अभिषेक के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, आंकड़े कर दिए इतने खराब, अब सामने हैं 2 चैलेंज

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी-20 मुकाबले में भी शानदार तेवर दिखाते हुए 2 चौकों और इतने ही छक्कों से 25 रन बनाए

India tour of Australia, 2025:

India vs Australia 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टी20  सीरीज (Aus vs Ind) में टीम इंडिया के हालात भले ही उथल-पुथल वाले रहे हों, लेकिन इन हालात में आतिशी युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने खासा प्रभावित किया है. एक मैच में उन्होंने दूसरे छोर पर लगातार गिरते विकेटों के बीच शानदार 68 रन की पारी भी खेली. होबार्ट में रविवार को तीसरे मुकाबले में भी अभिषेक ने आतिशी तेवर दिखाते हुए 16 गेंदों पर 2 चौकों ओर इतने ही छक्कों से 25 रन बनाए, लेकिन तीन मैचों के बाद उनकी राह में में बड़ी समस्या पैदा हो गई. और यह परेशानी खड़ी कर दी नॉथन एलिस ने. और इससे अभिषेक के सामने दो चैलेंज पैदा हो गए हैं और  इनका इलाज भी लेफ्टी बैटर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा.

अच्छी पारी खेलते-खेलते गंवा रहे विकेट

सबकुछ अभिषेक के साथ अच्छा जा रहा है. पॉजिटिव बात यह है कि वह साबित कर रहे हैं कि वह ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर भी भारतीय पिचों जैसी बैटिंग कर सकते हैं.  लेकिन समस्या यह आ रही है कि वह अपनी इस अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन इससे बड़ी समस्या अभिषेक के लिए नॉथन एलिस बन गए हैं, जिसका इलाज लेफ्टी बल्लेबाज को अगले दो मैचों से पहले ढूंढना होगा. 

एलिस से पिंड छुड़ाना होगा अभिषेक को

तीसरे टी20 में भी अभिषेक नॉथन का शिकार हुए. जी हां, लगातार तीन मैचों में अभिषेक को एलिस ने ही बनाया. मानो यह कंगारू बॉलर उनके खिलाफ हाथ धोकर पड़ गया है. अभिषेक ने तीन मैचों में उनके खिलाफ खेली 14 गेंदों पर 16  बनाए और वह 3 बार नॉथन एलिस का शिकार बनाए. और औसत बन कर रह गया 5.33 का. जब औसत ऐसा हो, तो फिर कहने को क्या बचता है. भगवान अगले मैचों में अभिषेक को नॉथन एलिस से बचाए


