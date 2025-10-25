Aus vs Ind 3rd ODI: 'सुपर से ऊपर', शानदार आंकड़ों ने रोहित को बना दिया सिडनी का सिकंदर

किसी भी खिलाड़ी के करियर में कोई मैदान बहुत ही विशेष बन जाता है. हमने पहले कई बार ऐसा देखा है कि खिलाड़ियों को कोई एक मैदान बहुत ही ज्यादा भाता है. और कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे (Aus vs Ind) में नाबाद 121 रन की पारी खेलकर करियर का 33वां शतक बनाने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बारे में कहा जा सकता है. यूं तो रोहित डेढ़ दशक से भी ज्यादा के करियर में दुनिया के अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं, लेकिन सिडनी का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) रोहित के लिए बहुत ही ज्यादा खास बन गया है.

भारत की जीत में रोहित का तूफानी प्रदर्शन

रोहित सिडनी में खेले तीन मैचों में भारत की तीन जीतों का हिस्सा रहे. और इन तीनों ही मैचों में रोहित ने अलग-अलग साल में अर्द्धशतक जड़ा. साल 2008 में रोहित ने इसी मैदान पर 87 गेंदों पर नाबाद 66, 2026 में 108 गेंदों पर 99 रन और अब उन्होंने शनिवार को भारत की जीत में 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन रनों की पारी खेली. और इस मैदान पर भारत की जीत में उनका औसत 286 का हो जाता है, जो उन्हें सिडनी का सिकंदर कहने के लिए कहीं ज्यादा है, लेकिन इससे अलग उनका समग्र औसत भी यहां बहुत ही अच्छा है.

रोहित का समग्र औसत भी कमाल का

रोहित ने कुल मिलाकर SCG में 6 वनडे मैच खेले हैं. और इसमें उन्होंने 2 शतक से 90.80 के औसत से 454 रन बनाए हैं. इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133 का रहा है. किसी भी मैदान पर नब्बे से ऊपर का औसत बनाना कोई आसाम काम नहीं है, लेकिन पूर्व कप्तान ने अपने प्रदर्शन से इस मैदान के साथ बहुत ही खास रिश्ता बना लिया, जो उन्हें ताउम्र खुशी के पल देता रहेगा.

ज्यादा टेस्ट और टी20 नहीं खेले रोहित

इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन रोहित को सिडनी में ज्यादा टेस्ट और टी20 मैच खेलने का मौका नहीं मिला. रोहित ने यहां खेले सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में 42.50 के औसत से 170 रन बनाए, तो खेले इतने ही टी20 मैचों में रोहित ने 37.50 के औसत से 75 रन बनाए. बेस्ट स्कोर रोहित का 52 रन रहा.