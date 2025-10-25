विज्ञापन
Aus vs Ind 3rd ODI: बैटिंग से पहले ही रोहित ने जड़ दी 'सुपर सेंचुरी', पूर्व कप्तान हुए स्पेशल क्लब में शामिल

Australia vs India, 3rd ODI: इस उपलब्धि ने रिकॉर्डवीर रोहित की सुनहरी बुक में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है, जिस पर उन्हें और चाहने वालों को नाज होगा

Rohit Sharma's super record:

Rohit Sharma's special Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में फॉर्म हासिल करने वाले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने दूसरी पाली में बैटिंग के लिए आने से पहले ही 'सुपर सेंचुरी' जड़कर सुपर रिकॉर्ड बना दिया. दरअसल  रोहित भारतीय वनडे इतिहास में सौ या इससे ज्यादा कैच लपकने वाले सिर्फ सातवें खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित ने पहला कैच हर्षित राणा की गेंद पर स्लिप में मिचेल ओवन का लपका, तो दूसरा कैच नॉथन एलिस का पकड़ा. इस कैच के साथ ही उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपने कैचों का शतक जड़ दिया. इसी के साथ ही वह भारत के ऐसे वनडे सुपर कैचिंग क्लब में शामिल हो गए, जिसके बॉस विराट कोहली हैं, तो इसमें कई और बड़े नाम शामिल हैं. 

वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच लेने वाले शीर्ष भारतीय 

कैच                    खिलाडी

163                  विराट कोहली

156                 अजहरुद्दीन

140                 सचिन तेंदुलकर

124                 राहुल द्रविड़

102                  सुरेश रैना

100                  रोहित शर्मा

कुछ दिन पहले ही गांगुली को पीछे छोड़ा था रोहित ने

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर  रोहित (तीसरे वनडे से पहले 11,253 रन) ने कुछ ही दिन पहले इस मामले में सौरव गांगुली (11,221 रन) को पीछे छोड़कर तीसरी पायदान हासिल की थी. लेकिन यह भी सही है कि वह दूसरे नंबर पर काबिज विराट कोहली (14,181) को पीछे नहीं ही छोड़  पाएंगे. न ही वनडे में रनों में और न ही कैचों के मामले में, लेकिन एडिलेड में जड़े अर्द्धशतक ने सभी को मैसेज भेज दिया कि अभी उनके भीतर बहुत क्रिकेट बाकी है. 


 

