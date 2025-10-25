विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Ind 3rd ODI: 'वह टीम का मू्ल्यवान खिलाड़ी हो चला', पठान ने किया डिकोड, क्या है अक्षर के इस सुपर इकॉनमी रेट का राज

Axar Patel: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्षर पटेल ने छोटी सीरीज में दोनों ही डिपार्टमेंट में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन बॉलिंग में अक्षर ने कुछ अलग किया है, जिसे पठान ने पकड़ा है

Read Time: 2 mins
Share
Aus vs Ind 3rd ODI: 'वह टीम का मू्ल्यवान खिलाड़ी हो चला', पठान ने किया डिकोड, क्या है अक्षर के इस सुपर इकॉनमी रेट का राज
India tour of Australia, 2025:

Rohit Sharma on Axar Patel: सिडनी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूं तो गेंदबाजी में हर्षित राणा (Harshit Rana) का जलवा रहा, लेकिन एक बड़े पहलू ने पंडितों का ध्यान अक्षर पटेल की ओर खींचा. अक्षर ने फेंके 6 ओवरों में यूं तो विकेट एक ही लिया, लेकिन उनका प्रति ओवर तीन रन का इकॉनमी रन-रेट कमेंट्री बॉक्स सहित फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया. और इसे पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan on Axar) ने डिकोड करते हुए बताया कि इसके पीछे का राज़ क्या है. पठान ने X पर मैसेज पोस्ट करते हुए अक्षर को भारतीय बॉलिंग का अहम हिस्सा बताया. 

पठान ने लिखा, 'अक्षर पटेल एक अहम खिलाड़ी हैं. उनके गेंदबाजी में विविधता में सुधार ने अक्षर को नियमित रूप से पांच रन प्रति ओवर की दर से नीचे रखा है. और अगर इस प्रदर्शन में उनकी बल्लेबाजी को जोड़ दिया जाए, तो वह हाल ही में टीम इंडिया के लिए बहुत ही मूल्यवान खिलाड़ी बन जाते हैं.'

भारतीय में सबसे अव्वल !

सीरीज में यूं  ज्यादा विकेट हर्षित राणा ने ने चटकाए और इस मामले में अक्षर पटेल 3 विकेटों के साथ संयुक्त रूप से चौथे नंब पर रहे. लेकिन भारतीय के लिहाज से अक्षर का इकॉनमी रन-रेट (प्रति ओवर रन दर) सर्वश्रेष्ठ (4.45) की रही. वहीं, तीसरे मैच में बैटिंग से पहले तक अक्षर ने 2 पारियों में 37.50 के औसत से 75 रन बनाकर दिखाया कि वह अब अगले टी20 ही नहीं, बल्कि वनडे विश्व कप के लिहाज से भारत के लिए कितने मूल्यवान खिलाड़ी वास्तव में बन चुके हैं. 

फैंस को भी पठान की बात समझ आ रही है. वैसे यह भूमिका तो पिछले काफी लंबे समय से अक्षर निभा ही रहे हैं

यह एक अहम बात है. दो राय नहीं कि जब हालात कड़े होते हैं, तो अक्षर का प्रदर्शन और कड़ा हो जाता है. इस सीरीज में इस पहलू को अक्षर ने साबित किया है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Axar Rajeshbhai Patel, Irfan Khan Pathan, India, Australia, Australia Vs India 2025, Australia Vs India 10/25/2025 Auin10252025258925, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs<