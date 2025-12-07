विज्ञापन
Aus vs Eng 2nd Test: 'यह नुकसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा', स्टीव स्मिथ ने बताया कि कौन सा प्रहार इंग्लैंड पर पड़ा भारी

Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को रविवार को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से मात देकर सीरीज का भविष्य लगभग तय कर दिया है

The Ashes, 2025-26: स्टीव स्मिथ
मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने खेली जा रही एशेज सीरीज के तहत रविवार को इंग्लैंड को ब्रिस्बेन में 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. पर्थ में भी पहला टेस्ट कंगारुओं ने 8 विकेट से जीता था. इस जीत ने यह  साफ कर दिया है कि सीरीज में क्या परिणाम होने जा रहा है. जीत के बाद प्तान स्टीव स्मिथ ने  कई पहलुओं पर रोशनी डाली.

उन्होंने कहा, 'दूसरा टेस्ट जीत कर अच्छा लग रहा है. क्रिकेट के लिए यह अच्छा दिन रहा. खिलाड़ियों ने खासी मेहनत की. निश्चित रूप से स्टोक्स और जैक्स के बीच अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन एक बार ये दोनों आउट हुए, तो बाकियों को समेटना और 60 रन का पीछा करना आसान हो गया.' स्मिथ बोले,  'हालात के हिसाब से शुरुआती दो दिन दोनों ही टीमों के लिए अच्छे रहे. किसी को भी रात को नई गेंद नहीं मिली. हमारे लिए मैच तब बना, जब हर खिलाड़ी ने दहाई के अंक में स्कोर किया. दुर्भाग्य यह रहा कि कोई इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सका. लेकिन खासतौर पर जब पुछल्लों ने 50 ओवर बैटिंग की और समय को बढ़ाया, तो इस वजह से हम दूधिया रोशनी में नई गेंद लेने में सफल रहे. और शनिवार रात इंग्लैंड को पहुंचाना गया नुकसान हमारे लिए बहुत अहम रहा. 

स्मिथ ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को 241 पर समेटे में 5 विकेट लेने वाले माइकल नेसल  के बारे में कहा कि उसने शानदार प्रदर्शन किया. वास्तव में उसने नंबर-8 पर हमारी बैटिंग को और लंबा बना दिया. जो भी नेसर ने रविवार को और पहली पारी में किया, वह बहुत ही शानदार था. मुझे लगता है कि उसने बाकी दूसरे खिलाड़ियों को कुछ अलग ही प्रदान क्या है. अब हम विकेटकीपर को स्टंप के नजदीक लाकर उस तरह खेल को बदल सकते है.  आज और शनिवार शाम जिस तरह नेसर ने गेंदबाजी की, वह बहुत ही शानदार था. मैं उनके पांच विकेट लेने से बहुत ही खुश हूं. वह कई दौरों में रहा है. उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की है. इसलिए मैं उनके लिए खुश हूं'

वहीं, कंगारू कप्तान ने विकेटकीपर एलेक्स कैरी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह सनकी है. ईमानदारी से कहूं, तो जब वह स्टंप से सटे होते हैं, तो गेंद उनके हाथों में ही जाकर रुकती है. उसका फुटवर्क और कलेक्शन बहुत ही शानदार है. स्टंप से स्टकर कीपिंग करने में कैरी को रत्ती भर भी डर नहीं है. यह मेरे द्वारा देखा गया अभी तक का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपिंग प्रदर्शन है'
 

