Auction 2026: 'चेन्नई से हो गई यह बड़ी चूक', अश्विन का आंकलन, कैमरून ग्रीन को लेकर कहां चूका सुपर किंग्स प्रबंधन

मंगलवार को दुबई में आयोजित हुई आईपीएल मिनी ऑक्शन में कंगारू ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की धूम रही. पहले से ही उन्हें लेकर चर्चा थी और वह केकेआर से 25.20 करोड़ रुपये झटके में सफल रहे. इसी के साथ ही कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. बोली 25 करोड़ पर पहुंचने के साथ ही ग्रीन अपने ही देश के पिछले रिकॉर्डधारी मिचेल स्टार्क से आगे निकल गए. मार्श को पिछले साल केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं, जब केकेआर ने 25 करोड़ की सीमा पार की, तो चेन्नई ने अपने हाथ खींच लिए. इसी पर पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि चेन्नई ने यहां चूक कर दी.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'हमने मॉक ऑक्शन आयोजित की थी. और इसमें साफ दिखाई पड़ा था कि कैमरून के 30 करोड़ से आगे जाने के कोई आसार नहीं हैं. वास्तव में अगर केकेआर उदारण के तौर पर पंजाब जैसी दूसरी फ्रेंचाइजी की तरह थोड़ा और धैर्य दिखाता, तो हालात एकदम अलग होते.'

अश्विन बोले, 'अगर ऐसा होता, तो चेन्नई प्रबंधन काफी पहले ही कैमरून को जाने देता. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चेन्नई प्रबंधन इरादे के मुकाबले जरूरत से ज्यादा बोली लगा रहा था. ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सीएसके कैमरून ग्रीन को हासिल करने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध थे.' उन्होंने कहा, 'निजी रूप से मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन चेन्नई टीम में एक शानदार जुड़ाव होते. और इस पहलू से चेन्नई से चूक हुई है. यह बताता है कि यहां महत्व प्राइस का नहीं है. कैमरून ग्रीन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी पीढ़ी में एक बार होता है. और केकेआर के लिए बहुत ही बड़ी और असाधारण उपलब्धि रही.'