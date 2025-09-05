विज्ञापन
'इस टीम में सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन...', चोपड़ा ने कर दी फाइनलिस्ट टीम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

Asia Cup 2025: एशिया कप जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, चोपड़ा बड़ी बातें बोल रहे हैं. अब उन्होंने फिर से बड़ी भविष्यवाणी की है

'इस टीम में सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन...', चोपड़ा ने कर दी फाइनलिस्ट टीम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी
Asia Cup 2025: आकाश चोपड़ा लगातार बड़ी बातें बोल रहे हैं
  • आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी की है कि श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ मुकाबला करेगा
  • उन्होंने श्रीलंका की टीम को संतुलित बताते हुए हरफनमौला खिलाड़ियों और प्रभावी गेंदबाजी का समर्थन किया
  • चोपड़ा के अनुसार श्रीलंका के पास संकट में टिकने वाले और आक्रामक बल्लेबाज दोनों मौजूद हैं
Aakash Chopra's big prediction: पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra on Asia Cup) आज के दौर के शीर्ष चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट समीक्षकों में से एक हैं. चोपड़ा जो बात कहते या लिखते है, उसके अपने ही मायने हैं क्योंकि उनका घटना या खेल विशेष का अध्ययन बहुत ही महीन होता है. एक दिन पहले ही चोपड़ा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि बांग्लादेश की ग्रुप स्टेज से ही छुट्टी हो जाएगी, तो वहीं अब उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए श्रीलंका को फाइनल की एक टीम करार दिया है. श्रीलंका, के साथ ग्रुप में बाकी दूसरी टीमें अफगानिस्तान, हांगकांग, हांगकांग और बांग्लादेश हैं. 

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,'फाइनल में भारत के खिलाफ दूसरी टीम श्रीलंका हो सकती है.चरिथ असालंका की कप्तानी वाली इस टीम में फाइनल में जगह बनाने की क्षमता है.' पूर्व  ओपनर ने कहा, 'श्रीलंका के पास एक ऐसी टीम है, जो हर हालात में खेल सकती है. यह एक अच्छी टीम है और मैं इस टीम के क्वालीफाई करने का समर्थन करूंगा. अगर श्रीलंका अच्छा खेलती और फाइनल में जगह बनाती है, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी. फाइनल मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका हो सकता है.'

पूर्व ओपनर चोपड़ा ने श्रीलंका को अच्छी  संतुलित टीम बताते हुए कहा,'श्रीलंका ने तमाम पहलुओं को कवर किया है. फिर चाहे पथुन निसानका के साथ कुसल मेंडिंस हों या फिर मिड्ल ऑर्डर में चरिथ असालंका हों.' चोपड़ा ने कहा, 'अगर हम ऑलारउंडरों की बात करें, तो आपको इस टीम में  कई हरफनमौला दिखाई पड़ेंगे. उनके पास तेज गेंदबाजी में कई विकल्प हैं, तो स्पिनर डिपार्टमेंट यूएई की पिचों पर खासा प्रभावी हो सकता है. इसलिए, यह एक काफी  संतुलित टीम है.'

आकाश ने कहा, 'इस टीम की विशेषता यह है कि श्रीलंका के पास ज्यादा सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन इस टीम में मिश्रित ऐसे बल्लेबाज हैं, जो संकट में पिच पर टिक सकते हैं और आक्रामक बैटिंग भी कर सकते हैं. श्रीलंका टीम में आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो कमिंडु मेंडिस भी हैं.' एशिया  कप के लिए टीम इस प्रकार है: 

श्रीलंका: चरिथ असालंका (कप्तान), पथुम निसानका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दसुन शनाका, वनिंदु हसारंगा, दुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीष थीक्ष्णा, दुषामंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीषा पथिराना
 

