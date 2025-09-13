Asia Cup 2025: 'यह उनमें अब एक बड़ा बदलाव', पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर का हार्दिक पांड्या के बारे में खुलासा

टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की जमकर तारीफ करते हुए इस ऑलराउंडर के बारे में बहुत ही अहम खुलासा किया. नायर ने सोनी टीवी पर कमेंट्री के दौरान हार्दिक को टीम के सबसे ज्यादा मेहनती खिलाड़ियों में से एक करार दिया है. इसमें दो राय नहीं कि हालिया सालों में हार्दिक ने दोनों ही पहलुओं से अपने खेल में बहुत ही ज्यादा सुधार किया है. इसने हार्दिक को टीम इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है और हालिया समय में टीम की सफलता में उनका खासा योगदान रहा है.

नायर ने कहा, 'हार्दिक का ज्यादा ध्यान अपनी नैसर्गिक काबिलियत पर भरोसा करने के बजाय कड़ी मेहनत पर है.' वहीं अभिषेक ने पांड्या के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि वर्तमान में हार्दिक अपनी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पर ध्यान देते हैं. कुछ ही महीने पहले तक टीम इंडिया के सहायक कोच रहे नायर ने कहा, 'वह अब थोड़े अलग हैं. वह अपने कौशल में ज्यादा भरोसा नहीं करते. वह कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वह बल्लेबाजी से ज्यादा बॉलिंग का अभ्यास करते हैं. हालांकि, वह बहुत ज्यादा ध्यान अपनी फिटनेस, स्वास्थ्य और शरीर पर देते हैं. उनकी अपनी एक दिनचर्या है. वह योगा करते हैं, अपने आहार पर धअयान देते हैं और हर दिन करीब दो से ढाई घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं.'

नायर ने कहा, 'अब पांड्या बहुत ही खुश हैं. वह हमेशा ही सही मनोदशा धारण करते हैं, लेकिन वह शारीरिक रूप से सही रहने की कोशिश करते हैं. इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से पहले तैयारी के लिए जो कुछ भी सही लगता है, वह करते हैं. वह मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं.'

पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद ऐसा रहा प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन किया है. पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक हार्दिक ने खेले 15 मैचों में 35.55 के औसत से 35.55 का औसत भी निकाला, तो वहीं उन्होंने 10 विकेट भी चटकाए. उनका बेस्ट स्कोर 53 रन का रहा. यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि वह टीम संयोजन में कितने ज्यादा अहम हैं.





