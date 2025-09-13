विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'इन 5 वजहों के चलते ऐसा', आकाश चोपड़ा ने बताया क्यों यूएई में खाली हैं स्टेडियम

India vs Pakistan: रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर टिकटों की बिक्री को लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तक शुरुआती मैचों में खाली पड़े स्टेडियम बहुत कुछ कह रहे हैं

Asia Cup 2025: भारत के पूर्व ओपनर और दिग्गज कमेंटेटरों मे शुमार हो चुके आकाश चोपड़ा

India vs Pakistan: हाल ही में बहुत ही हैरानी भरी खबर आई कि एशिया कप (Asia Cup 2025) के तहत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) के खिलाफ खेले जाने वाले मेगा मुकाबले के टिकट बिकने के लाले पड़े हुए हैं. बात यहां तक पहुंच गई कि संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड (UAE cricket board) को इस मामले में सफाई देनी पड़ी है कि ऐसा नहीं है और एक दिन पहले ही करीब तीन हजार ऑनलाइन टिकट बिके हैं, लेकिन इसके बावजूद शक गहराता जा रहा है, तो सवाल भी बड़ा होता जा है. वजह बने हैं मेगा इवेंट के  शुरुआती दौर के मैच. शुक्रवार को पाकिस्तान बनाम ओमान (Pakistan vs Oman) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पूरा स्टेडियम करीब-करीब खाली रहा. और इस तस्वीर के बाद पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने स्टेडियम खाली रहने के पीछे की वजह का खुलासा किया है. 

1. महंगे टिकट ?

चोपड़ा ने खाली पड़े स्टेडियम के पीछे पांच वजह बताते हुए सवाल पूछते हुए कहा है कि इन पांच में से कोई भी वजह हो सकती है. सबसे ऊपर उन्होंने टिकटों के दामों का महंगा होना बताया है. बता दें कि टूर्नामेंट के टिकटों को छह कैटेगिरी में बांटा गया है. इसके तहत जनरल (ईस्ट ब्लॉक) के रेट (1500 से 1550 दिरहम,36060.99 से 37,263.02 रुपये),  जनरल (वेस्ट ब्लॉक) के दाम (36,662.01 से 37,864.0 रुपये), प्रीमियम (1,08,182.97 रुपये से 1,40,637.86 रुपये), पवेलियन एंड (ईस्ट ब्लॉक) के दाम (1,80,304.95 से 2,15,163.91), पवेलियन एंड (वेस्ट ब्लॉक) के दाम (1,91,123.25 से 2,28,386.27) और सबसे आखिरी में प्लेटिनम कैटेगिरी के टिकट रेट भारतीय रुपयों में 2,52,426.93 से लेकर 2,76,467.59 रुपये हैं. पहली नजर में यह वजह भी खासी बड़ी दिखाई लगती है. अब जबकि ज्यादार मैचों के परिणाम एकतरफा हैं, तो समझा जा सकता है कि फैंस क्यों आएंगे? लेकिन इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान मैचों के टिकट न बिकना हैरानी की बात है. 

क्या ये 4 कारण भी हैं अहम?

टिकटों के महंगे दामों के साथ ही चोपड़ा ने बाकी चार कारण जैसे कोहली-रोहित का न होना, समय की कमी, बॉयकॉट का आह्वान और कम रुचि के होने को लेकर सवाल किया है. वैसे स्टेडियम में दर्शकों की कमी के पीछे इन 4 कारणों का भी योगदान हो सकता है. अब देखने की बात होगी कि रविवार को स्टेडियम में कितने दर्शक स्टेडियम में उमड़ते हैं. 

