एशिया कप 2025: SKY का 'ऑपरेशन अटैक'- धुंआ धुंआ होगा पाकिस्तान!

Asia Cup 2025, Suryakumar Yadav Statement: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अटैक जारी रहेगा.

एशिया कप 2025: SKY का 'ऑपरेशन अटैक'- धुंआ धुंआ होगा पाकिस्तान!
Suryakumar Yadav: SKY का 'ऑपरेशन अटैक'
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति का संकेत दिया.
  • भारत का पहला मुकाबला मेजबान UAE के खिलाफ होगा जबकि भारत-पाकिस्तान मैच 14 तारीख को खेला जाएगा.
  • सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगी.
एशिया कप का आगाज़ धमाके के साथ हो रहा है. सभी 8 टीमों की कप्तानों की मीटिंग में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अटैक जारी रहेगा. भारत और पाकिस्तान की टीमें टूर्नामेंट में पहली बार 14 तारीख को भिड़ेंगी. भारत अपने मुहिम की शुरुआत कल मेज़बान UAE के खिलाफ मैच से करेगा. एशिया कप टूर्नामेंट के पहले मैच में पहले मैच में अफग़ानिस्तान की टक्कर हॉंगकांग से आज रात 8 बजे होगी.

बिना अटैक नहीं चल सकता काम

हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अटैक में इतने धमाके करेंगे कि पूरा दुबई धुंआ..धुंआ हो जाएगा.. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ ऐसे ही अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले कप्तानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले मैच में SKY टीम पर कोई रोक नहीं लगाने वाले.  भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,"मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है. अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता."

क्या होगा पाकिस्तान का रवैया

लाहौर के 31 साल के ऑलराउंडर कप्तान सलमान अली आगा सीधे तौर पर टकराने से बचते दिखे. सलमान अली आगा, कप्तान, पाकिस्तान ने कहा,"अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो यह उसका फैसला है. जहां तक मेरी टीम का सवाल है तो मैं कोई दिशा निर्देश किसी को नहीं देता."

संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं?

संजू सैसमन या प्लेइंग इलेवन को लेकर SKY ने सवाल से पर्दा नहीं उठाया. भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेलेगी जिसके बाद रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगी जिसका इंतज़ार दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमी कर रहे हैं.

खिताब की दावेदारी पर भी बोले सूर्या

खिताब के प्रबल दावेदार होने के दबाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा,"ऐसा किसने कहा ( कि हम प्रबल दावेदार हैं ). मैने तो ऐसा नहीं सुना. लेकिन इस प्रारूप में खेलते हुए आपको पता होता है कि तैयारी कैसी है. अगर तैयारी अच्छी है तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं. हम लंबे समय बाद एक टीम के रूप में टी20 खेल रहे हैं."

