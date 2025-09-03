जानिए एशिया कप के लिए विजेता टीम, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलेगा कितना बड़ा इनाम

Asia Cup 2025 Prize Money for Title Winner: क्रिकेट प्रेमियों का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि एशिया कप 2025 टी20 प्रारूप में 9 सितंबर से शुरू होने वाला है. इस बार आठ टीमें खिताब की जंग में उतरेंगी, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग. पिछले संस्करण में, जब टूर्नामेंट एकदिवसीय प्रारूप में खेला गया था, भारतीय टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया था. वहीं 2022 में टी20 फॉर्मेट में खेले गए फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर खिताब जीता था.

साल 2022 टूर्नामेंटों की इतनी थी इनामी राशि

2022 में विजेता श्रीलंका को लगभग 200,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.6 करोड़ रुपये) मिले थे, जबकि उपविजेता पाकिस्तान को 100,000 डॉलर (करीब 80 लाख रुपये) दिए गए थे.

इस साल कितनी होगी इनामी राशि?

DNA इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 में विजेता और उपविजेता दोनों को पिछली बार से ज़्यादा रकम मिल सकती है. अनुमान है कि इस बार विजेता टीम को 300,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 2.6 करोड़ रुपये) और उपविजेता टीम को 150,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.3 करोड़ रुपये) मिल सकते हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मैन ऑफ द मैच से लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलेगा इतना इनाम

साल 2022 में श्रीलंका के भानुका राजपक्षे ने फाइनल में 45 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाकर मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच चुने गए थे. वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब वानिंदु हसरंगा को मिला था, जिन्होंने 6 मैचों में 9 विकेट और 66 रन बनाए थे. उन्हें इसके लिए 15,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 13 लाख रुपये) की राशि दी गई थी. उम्मीद है कि इस बार "मैन ऑफ द मैच" को लगभग 5,000 डॉलर (करीब 4.3 लाख रुपये) और "प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट" को इससे बड़ी रकम दी जाएगी.

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. इस बार भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि शुभमन गिल उप-कप्तान रहेंगे. इस साल की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) करेगा.