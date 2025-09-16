Asia Cup 2025: घनघोर बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने मारा यू-टर्न, नहीं करेगी एशिया कप का बॉयकॉट

Pakistan Set For Asia Cup Exit U-Turn: मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को न हटाने पर एशिया कप 2025 से हटने की धमकी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इस मामले में यू-टर्न लेने का फैसला लिया है. पीसीबी ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा रविवार को दुबई में हुए मुकाबले के बाद हाथ नहीं मिलने में मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को भूमिका बताते हुए आईसीसी से उनकी शिकायत की थी. आईसीसी ने इस पीसीबी की इस मांग को खारिज कर दिया.

वहीं सोमवार को यूएई ने ओमान को हराकर ग्रुप ए से प्वॉइंट्स टेबल की रेस को दिलचस्प बना दिया है. भारत सुपर-4 में पहुंच चुका है और अब 17 सितंबर को यूएई और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनेगी. ऐसे में इस मैच का क्या पाकिस्तान बहिष्कार करेगा, इसको लेकर एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है.

एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार नहीं करेगा. टीम इस मुकाबले के लिए मंगलवार को करीब तीन घंटे जमकर पसीना बहाएगी. अगर पाकिस्तान यह मैच जीत जाता है तो वह सुपर-4 में पहुंच जाएगा और ऐसे में 21 सितंबर को एक बार फिर भारत-पाकिस्तान का मैच देखने को मिल सकता है. लेकिन अगर यूएई जीती तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा.

बता दें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को पाकिस्तान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने एशिया कप के लिए अधिकारियों के पैनल से मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था.

आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है." जिंबाब्वे के 69 वर्षीय पाइक्रॉफ्ट बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप चरण के अंतिम मैच में रैफरी होंगे. पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है.

भारत की सात विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार और उनकी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर मैच रैफरी में से एक हैं जिन्होंने 695 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों (पुरुष और महिला वर्ग के तीनों प्रारूप में) में अधिकारी की भूमिका निभाई है.

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह स्थिति पीसीबी के क्रिकेट परिचालन निदेशक उस्मान वाल्हा की वजह से पैदा हुई जिन्होंने अपने कप्तान को टूर्नामेंट के दौरान लागू होने वाले नियमों के बारे में जानकारी नहीं दी. पता चला है कि पीसीबी के नाराज प्रमुख मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान को हुई शर्मिंदगी के लिए सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया. नकवी एसीसी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं.

