Pakistan Asia Cup Drama: ये थी वो मांग जिसे लेकर दिनभर चला पाकिस्तान का ड्रामा, मगर ICC ने दे दिया झटका

Pakistan Asia Cup Drama, Pak vs Uae: पाकिस्तान को एशिया कप में यूएई के खिलाफ अहम मुकाबले के लिए मैदान में उतरने की अपनी धमकी से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उसकी मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया. टूर्नामेंट में हुए इस नाटकीय दिन में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उसकी मांग एक बार फिर खारिज कर दी गई जिसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले इस ग्रुप मैच के लिए होटल छोड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि पाइक्रॉफ्ट को ही मैच रेफरी बनना था. मैच अब भारतीय समयानुसार रात 9 बजे शुरू होगा, जबकि पहले यह मैच रात 8 बजे शुरू होता था.

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बताया कि पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी बने रहेंगे. आईसीसी ने कहा कि जिम्बाब्वे के पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने नियमों का पूरी तरह पालन किया है. अब ये साफ हो चुका है की पाकिस्तान-यूएई के बीच मुकाबले में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही होंगे.

क्या था मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट विवाद का पूरा मामला

इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार को टॉस के दौरान अपने कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार के बीच हाथ मिलाने और अपनी टीम शीट न बदलने के बाद हुई शर्मिंदगी के लिए पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था.

पीसीबी ने कहा था कि पाइक्रॉफ्ट ने सलमान को सूर्यकुमार से हाथ मिलाने से मना किया था और दोनों कप्तानों को टीम शीट का आदान-प्रदान न करने के लिए कहा था पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी ने मैच के बाद भी प्रतिद्वंद्वी टीम से हाथ नहीं मिलाया. बुधवार को, जब पाकिस्तानी टीम दुबई के ग्रोसवेनर होटल से नहीं निकली, तो यह स्पष्ट हो गया कि दूसरी बार मना करने के बाद भी गतिरोध जारी रहा.

पाइक्रॉफ्ट खुद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे और मैदान से सिर्फ़ एक किलोमीटर दूर आईसीसी मुख्यालय में बुलाए जाने के बाद, अंगरक्षकों से घिरे हुए स्टेडियम से चले गए. आईसीसी ने छह बिंदुओं में खंडन किया कि पीसीबी की शिकायतें निराधार थीं.

आईसीसी ने अपने लिखित संदेश में कहा

"आईसीसी की जांच पीसीबी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर की गई थी. हमने रिपोर्ट को अंकित मूल्य पर लिया और ध्यान दिया कि इसके साथ कोई सहायक दस्तावेज़ या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था."

"पीसीबी के पास प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ अपनी टीम के सदस्यों का बयान प्रस्तुत करने का पूरा अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया." दूसरे बिंदु में कहा गया कि मैच रेफरी की ओर से "जवाब देने का कोई मामला नहीं था". "मैच रेफरी ने जो कार्रवाई की, वह एसीसी (एशियाई क्रिकेट परिषद) स्थल प्रबंधक द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार थी, और मैच रेफरी द्वारा ऐसे किसी भी मामले से निपटने के तरीके के अनुरूप थी, जैसा कि उन्हें सूचित किया गया था (टॉस से कुछ मिनट पहले) उनके पास कुछ और करने का समय नहीं था."

आईसीसी ने अपने तीसरे बिंदु में स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ्ट "टॉस की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी संभावित शर्मिंदगी से बचने" के लिए प्रतिबद्ध थे. " "इसमें मैच रेफरी की कोई गलती नहीं थी." "मैच रेफरी का काम किसी टीम या टूर्नामेंट के विशिष्ट प्रोटोकॉल को नियंत्रित करना नहीं है, जिन पर खेल के मैदान के बाहर सहमति बनी हो. यह टूर्नामेंट आयोजकों और संबंधित टीम प्रबंधकों का मामला है," आईसीसी ने आगे कहा. यह निष्कर्ष संक्षिप्त था, जहां आईसीसी के अधिकारियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि " पीसीबी की असली चिंता या शिकायत इस वास्तविक निर्णय से संबंधित है कि हाथ मिलाना नहीं हुआ."

"इसलिए पीसीबी को यह शिकायत टूर्नामेंट आयोजक और वास्तविक निर्णय लेने वालों (जो मैच रेफरी नहीं थे) को भेजनी चाहिए." आईसीसी की इसमें कोई भूमिका नहीं है." संक्षेप में, आईसीसी ने गेंद वापस "एसीसी अध्यक्ष" मोहसिन नक़वी और टूर्नामेंट निदेशक एंडी रसेल के पाले में डाल दी. अगर पीसीबी टूर्नामेंट में नहीं खेलता है, तो उसे 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है. नक़वी ने टीम के खेलने का फैसला लेने से पहले पीसीबी के दो पूर्व अध्यक्षों - रमिज़ राजा और नजम सेठी - से सलाह ली.

यह तो पता नहीं है कि उस बैठक में क्या हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद नक़वी ने 'एक्स' पर जाकर घोषणा की. "हमने पाकिस्तानी टीम को दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना होने को कहा है. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी." इसके तुरंत बाद टीम वहां से रवाना हो गई.