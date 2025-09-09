विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: पाकिस्तानी तिकड़ी पर भारी भारत का तुरुप का पत्ता, एक ही बंदा काफी है

India vs Pakistan: पाकिस्तान का पलड़ा एक डिपार्टमेंट में भारी दिख जरूर रहा है, लेकिन उसकी काट के लिए सूर्यकुमार यादव के पास ट्रंपकार्ड है. आप जानें की भारी होने के बावजूद क्यों हल्का दिख रहा पाकिस्तान

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: पाकिस्तानी तिकड़ी पर भारी भारत का तुरुप का पत्ता, एक ही बंदा काफी है
Asia Cup 2025:
  • टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान ने भारत की तुलना में सात मैच अधिक खेले हैं लेकिन जीत कम हासिल की है
  • मोहम्मद नवाज, सूफियां और अबरार अहमद ने मिलकर टी20 विश्व कप के बाद से अभी तक 54 विकेट लिए हैं
  • वरुण चक्रवर्ती ने 12 मैचों में 31 विकेट लेकर पाकिस्तान के स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान ने भारत (20 मैच) की तुलना में (27 टी20) 7 मैच ज्यादा खेले हैं. लेकिन भारत ने 20 मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान ने 13 मैच गंवाए हैं. बहरहाल, भारत के इस मामले में काफी आगे होने के बावजूद पड़ोसी का पलड़ा एक मामले में थोड़ा भारी है. और वह है उसका स्पिन डिपार्टमेंट. और इस डिपार्टमेंट में भारत vs पाकिस्तानियों की जबर्दस्त टक्कर होने जा रही है, लेकिन करोड़ों भारतीयों को भरोसा है कि उनका एक ही बंदा पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए काफी है.

पाकिस्तानी तिकड़ी में दम है

पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के लेफ्टी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने अभी तक (पाकिस्तान बनाम अफनिस्तान फाइनल) तक 11 मैचों में 20, सूफियां ने 14 मैचों में 21 और अबरार अहमद ने 13 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. मतलब इन तीनों ने मिलाकर अभी तक टी20 विश्व कप के बाद से 54 विकेट जमा किए हैं. यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी तिकड़ी कितना सिर चढ़कर बोली है. लेकिन भारत के पास बड़ा ट्रांप कार्ड है

यादव का यह ट्रंप-कार्ड ही पड़ोसियों के लिए काफी है.

और यह ट्रंप कार्ड कोई और नहीं, बल्कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं. वरुण ने टी20 विश्व कप के बाद से ही 12 मैचो में 31 विकेट चटकाए हैं. मतलब हर मैच में करीब-करीब ढाई विकेट. इसी अवधि में भारत के लिए अक्षर पटेल ने 11 मैचों में 13 विकेट लिए हैं. इस दौरान कुलदीप कोई टी20 नहीं खेले, लेकिन उन्होंने 10 वनडे में 13 विकेट लिए हैं. साफ है कि स्पिन पलड़ा पाकिस्तान की ओर झुक रहा है, लेकिन जब मारक क्षमता की बात आती है, तो वरुण के आंकड़े पाकिस्तान के हर बॉलर पर भारी पड़ रहे हैं. जो बताने के लिए काफी है कि जब पाकिस्तान से 14 को टक्कर होगी, तो यादव का ट्रंपकार्ड अकेला पानी पिलाने के लिए काफी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Nawaz, Varun Chakaravarthy Vinod, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com