Asia Cup 2025: पाकिस्तानी तिकड़ी पर भारी भारत का तुरुप का पत्ता, एक ही बंदा काफी है

पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान ने भारत (20 मैच) की तुलना में (27 टी20) 7 मैच ज्यादा खेले हैं. लेकिन भारत ने 20 मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान ने 13 मैच गंवाए हैं. बहरहाल, भारत के इस मामले में काफी आगे होने के बावजूद पड़ोसी का पलड़ा एक मामले में थोड़ा भारी है. और वह है उसका स्पिन डिपार्टमेंट. और इस डिपार्टमेंट में भारत vs पाकिस्तानियों की जबर्दस्त टक्कर होने जा रही है, लेकिन करोड़ों भारतीयों को भरोसा है कि उनका एक ही बंदा पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए काफी है.

पाकिस्तानी तिकड़ी में दम है

पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के लेफ्टी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने अभी तक (पाकिस्तान बनाम अफनिस्तान फाइनल) तक 11 मैचों में 20, सूफियां ने 14 मैचों में 21 और अबरार अहमद ने 13 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. मतलब इन तीनों ने मिलाकर अभी तक टी20 विश्व कप के बाद से 54 विकेट जमा किए हैं. यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी तिकड़ी कितना सिर चढ़कर बोली है. लेकिन भारत के पास बड़ा ट्रांप कार्ड है

यादव का यह ट्रंप-कार्ड ही पड़ोसियों के लिए काफी है.

और यह ट्रंप कार्ड कोई और नहीं, बल्कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं. वरुण ने टी20 विश्व कप के बाद से ही 12 मैचो में 31 विकेट चटकाए हैं. मतलब हर मैच में करीब-करीब ढाई विकेट. इसी अवधि में भारत के लिए अक्षर पटेल ने 11 मैचों में 13 विकेट लिए हैं. इस दौरान कुलदीप कोई टी20 नहीं खेले, लेकिन उन्होंने 10 वनडे में 13 विकेट लिए हैं. साफ है कि स्पिन पलड़ा पाकिस्तान की ओर झुक रहा है, लेकिन जब मारक क्षमता की बात आती है, तो वरुण के आंकड़े पाकिस्तान के हर बॉलर पर भारी पड़ रहे हैं. जो बताने के लिए काफी है कि जब पाकिस्तान से 14 को टक्कर होगी, तो यादव का ट्रंपकार्ड अकेला पानी पिलाने के लिए काफी है.