विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: दुबई में कैसा है भारत का T20I रिकॉर्ड, किसके नाम हैं सबसे अधिक रन, किसने झटके हैं सर्वाधिक विकेट

Team India Win Loss Record at Dubai: भारत ने दुबई स्टेडियम में 9 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में उसे जीत मिली है जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: दुबई में कैसा है भारत का T20I रिकॉर्ड, किसके नाम हैं सबसे अधिक रन, किसने झटके हैं सर्वाधिक विकेट
India Win Loss Record at Dubai: दुबई में कैसा है भारत का T20I रिकॉर्ड
  • एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और टीम इंडिया 10 सितंबर को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलना शुरू करेगी.
  • भारत के मुकाबले दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम में होंगे, जिसमें पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ दुबई में खेलेंगे.
  • दुबई स्टेडियम में भारत ने 9 मैच खेले, जिनमें 5 जीत और 4 हार के साथ जीत-हार अनुपात 1.25 का है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और टीम इंडिया 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया की कोशिश अपने खिताब का बचाव करने की होगी. भारत डिफेंडिंग चैंपियन है. इस बार टूर्नामेंट के मुकाबले दुबई और अबू धाबी के मैदान पर खेले जाएंगे. टीम इंडिया लीग स्टेज के अपने दो- यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ,  मुकाबले दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. जबकि ओमान के खिलाफ लीग स्टेज का आखिरी मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है.

दुबई में भारत का रिकॉर्ड

भारत ने दुबई स्टेडियम में 9 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में उसे जीत मिली है जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत का इस मैदान पर जीत-हार का रेश्यो 1.25 का है. इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के नाम है. भारत ने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे. इस मुकाबले में विराट कोहली ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी. जबकि उसी साल भारत ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 192 रन बनाए थे.

किसने बनाए हैं सबसे अधिक रन

विराट कोहली दुबई स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस मैदान पर 9 मैचों की 8 पारियों में 68.80 की औसत से 344 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्द्धशतक आए हैं. कोहली 3 बार नॉट-आउट रहे हैं, जबकि एक बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर केएल राहुल है. 

केएल राहुल ने दुबई स्टेडियम में 32.12 की औसत और 137.43 की स्ट्राइक रेट से 257 रन बनाए हैं. राहुल के बल्ले से भी तीन अर्द्धशतक आए हैं. वहीं रोहित शर्मा ने 8 मैचों में 29.12 की औसत और 149.35 की स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उनके नाम 8 मैचों में 181 रन है जबकि पंत ने 8 मैचों में 102 रन बनाए हैं. 

किसके नाम है सबसे अधिक विकेट

भुवनेश्वर कुमार इस मैदान पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर इस मैदान पर एक बार फाइव विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं. जबकि रवींद्र जडेजा लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. जडेजा ने 6 मैचों में 7 विकेट झटके हैं. अश्विन और बुमराह 6-6 विकटों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह ने 5 मैचों में 5 विकेट झटके हैं.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Live Streaming: जानें कब और कहां देखें एशिया कप के मैच, कितने बजे होंगे शुरू, ऐसा है पूरा शेड्यूल

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: दिनेश कार्तिक की भविष्यवाणी, बुमराह या राशिद नहीं बल्कि ये गेंदबाज लेगा सबसे अधिक विकेट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Dubai International Cricket Stadium Dubai, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com