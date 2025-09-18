'मैं हमेशा इनके खिलाफ इसी सोच...', कुलदीप ने किया पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सोच का खुलासा

- टीम इंडिया ने एशिया कप के लीग राउंड में पाकिस्तान और यूएई को हराकर सुपर-4 राउंड में प्रवेश कर लिया है
- कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के बॉयकॉट का टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कोई असर न होने की बात कही है
- यादव ने अपने हालिया प्रदर्शन और लय में आने की जानकारी देते हुए पिचों की स्थिति सकारात्मक बताई है
India vs Oman: टीम सूर्यकुमार ने यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के सुपर-4 राउंड में जगह बना ली है. भारत ने लीग राउंड में आसानी से पड़ोसी पाकिस्तान और यूएई को मात देकर सुपर- 4 का टिकट हासिल किया. अब भारत को आखिरी लीग मुकाबला ओमान से शुक्रवार को खेलना है, लेकिन करोडों फैंस की नजरें तो अभी से ही रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) खेले जाने वाले मैच पर टिक गई हैं. वहीं, मुकाकबले से पहले हैंडशेक और पाकिस्तान का बॉयकॉट का ड्रामा भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मैच की पूर्व संध्या पेस कॉन्फ्रेंस में आए कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने कहा कि बुधवार को पाकिस्तान बॉयकॉट का उन और टीम इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
यादव ने कहा, 'जब आप मैदान पर कदम रखते हो, तो आपके सामने सिर्फ बल्लेबाज होता है. मैं पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इसी सोच और रवैये के साथ मैदान पर उतरा हूं.' उन्होंने कहा, ' मुझे अब लय मिल गई है. मैं अच्छी लय में हूं. शुरुआत में मुझे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. वैसे यहां की पिच कुछ महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी की पिचों से भी बेहतर दिख रही है.'
टूर्नामेंट में चुनौती के सवाल पर यादव बोले, 'जब आप लंबे ब्रेक के बाद खेलते हो, तो चुनौती हमेशा ही रहती है. लगातार खेलने से आपको लय बरकरार रखने में मदद रहती है, लेकिन जब आपको पर्याप्त मैच नहीं मिलते, तो खासी मुश्किल होती है. हाल ही में दलीप ट्रॉफी में मुझे विकेट नहीं मिले, लेकिन मैच में बड़ी संख्या में ओवर फेंकना मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा.'
हालिया इंग्लैंड दौरे में अतिरिक्त बैटिंग गहराई और उनके कोच गंभीर के साथ बातचीत के सवाल पर कुलदीप ने कहा, 'मेरा उनके साथ संवाद एकदम स्पष्ट था. चार मैचों में मैं खेलने के एकदम नजदीक था, लेकिन टीम को बैटिंग में गहराई की जरूरत थी. इस पर संदेश साफ था. यहां सवाल मेरे कौशल या बल्लेबाजी को लेकर नहीं, बल्कि टीम संयोजन को लेकर था. बतौर गेंदबाज मेरा पहला काम विकेट चटकाना है. वहीं, मैं अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने पर भी काम कर रहा हूं.'
