Asia Cup 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

Indian Batsman With Most Runs vs Pakistan in T20I: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है. भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. जहां भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को हराया तो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की. इस बार जब भारत-पाकिस्तान भिड़ेंगे तो यह दो युवाओं टीम के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा. हार्दिक पांड्या, जो पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, उन पर फैंस की नजरें होंगी. इसके अलावा यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करते हैं. फैंस चाहेंगे कि सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी रविवार को जीत दर्ज करके सुपर-4 का अपना टिकट कंफर्म करे.

विराट कोहली के नाम है खास रिकॉर्ड

भारत-पाकिस्तान अब द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं. दोनों देश या तो आईसीसी टूर्नामेंट या फिर एशिया कप में ही भिड़ते हैं. दोनों के बीच मुकाबले काफी कम हुए हैं. लेकिन फिर भी विराट कोहली, इस दौरान अपना जलवा दिखाने में सफल रहे हैं. विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 11 मैचों में 123.92 की स्ट्राइक रेट और 70.28 की औसत से 492 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्द्धशतक आए हैं. कोहली ने इस दौरान 49 चौके और 11 छक्के लगाए हैं.

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर युवराज सिंह हैं. युवराज ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में 109.92 की स्ट्राइक रेट और 25.83 की औसत से 155 रन बनाए हैं. गंभीर ने 5 मैचों में 125.22 की स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए हैं. जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 127 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत पांचवें स्थान पर हैं और उन्होंने 95 रन बनाए हैं.

कोई पाकिस्तानी नहीं कोहली के पास

विराट सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की टॉप पर नहीं हैं बल्कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी टॉप पर हैं. कोहली के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर मोहम्मद रिजवान हैं. रिजवान ने 5 मैचों में 57.00 की औसत और 111.76 की स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं.

शोएब मलिक इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. मलिक ने भारत के खिलाफ 9 मैचों में 27.33 की औसत और 103.79 की स्ट्राइक रेट से 164 रन बनाए हैं. जबकि मोहम्मद हफ़ीज़ चौथे स्थान पर हैं. मोहम्मद हफ़ीज़ ने 8 मैचों में 156 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें: इमरान ताहिर ने टी20 क्रिकेट में मचाया तहलका, 46 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

यह भी पढ़ें: "यह क्रिकेट के तर्क से परे..." एशिया कप के लिए इस खिलाड़ी को मौका ना देने पर भड़के संजय मांजरेकर