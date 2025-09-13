India vs Pakistan: भारत के सामने कहां टिकते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज, T20 वर्ल्ड कप के बाद से किसके आंकड़े हैं दमदार

India vs Pakistan Batsman Stats comparison After T20 World Cup 2024: एशिया कप 2025 में रविवार 14 सितंबर को दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है. फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही बदलाव के दौर से गुजरे हैं. जहां रोहित, विराट और जडेजा के संन्यास के बाद से बोर्ड ने एक नई टीम खड़ी की है. वहीं पाकिस्तान ने भी बीते वर्ल्ड कप के बाद से बदलाव किए हैं. बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ियों को कई सीरीज से ड्रॉप किया गया और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. ऐसे में एशिया कप में 14 सितंबर को जब दोनों देश आमने-सामने होंगे, तो यह दो नई युवा टीमों के बीच दिलचस्प जंग होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से दोनों देशों के उन बल्लेबाजों की एक तुलना, जिन्हें एशिया कप स्क्वाड के लिए टीम में जगह मिली है.

ओपनिंग बल्लेबाजों का दम

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना जलवा दिखाया है. उन्होंने 17 मैचों में 193.84 की स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं. अभिषेक ने इस दौरान 46 चौके और 41 छक्के जड़े हैं. उनके बल्ले से दो शतक और दो अर्द्धशतक भी आए हैं. अभिषेक के साथ इस दौरान भारत के लिए पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन आए. जिन्होंने इस दौरान 17 मैचों में 171.47 की स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए हैं. उन्होंने 3 शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है. संजू ने 40 चौके और 34 छक्के जड़े हैं.

बात अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की करें तो सलामी बल्लेबाज सैम अय्यूब ने बीते वर्ल्ड कप के बाद से 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और उन्होंने 141.40 की स्ट्राइक रेट से 543 रन बनाए हैं. उन्होंने तीन अर्द्धशतक लगाए हैं, लेकिन कोई शतक नहीं लगा पाए हैं. उन्होंने 58 चौके और 23 छक्के लगाए हैं.

बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इस दौरान ओपनिंग करते रहे, लेकिन उन्हें एशिया कप स्क्वाड के लिए जगह नहीं दी गई है. जबकि उनके बाहर रहने पर यह जिम्मेदारी साहिब जादा फरहान ने उठाई है. साहिब जादा फरहान ने इस अवधि में 10 मैचों में 137.09 की स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 3 अर्द्धशतक आया. जबकि वह 19 चौके और 16 छक्के लगा पाए हैं.

तीसरे नंबर पर तिलक का जलवा

वर्ल्ड कप के बाद से तिलक इस स्थान पर खेले हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए हसन नवाज नंबर-3 पर आए हैं. हसन नवाज ने बीते टी20 वर्ल्ड कप के बाद से 14 मैचों में 28.25 की औसत और 175.64 की स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और एक अर्द्धशतक आया है. इस दौरान उन्होंने 19 चौके और 27 छक्के लगाए हैं. जबकि तिलक वर्मा ने 9 मैचों में 82.60 की औसत और 170.66 की स्ट्राइक रेट से 2 शतक और एक अर्द्धशतक के दम पर 413 रन बनाए हैं. उन्होंने दो शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है.

मध्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

बात अगर मध्यक्रम के बल्लेबाजों की करें तो सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने इस दौरान पाकिस्तानी मध्यक्रम की तुलना में अधिक रन बटोरे हैं. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 161.25 की स्ट्राइक रेट से 258 रन बनाए हैं, जबकि हार्दिक ने 145.45 की स्ट्राइक रेट से 320, शिवम दुबे ने 167.12 की स्ट्राइक रेट से 122 और अक्षर ने 120.58 स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए हैं.

इसी दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों- मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और सलमान अली आगा ने शानदार प्रदर्शन किया है. मोहम्मद हारिस ने 154.97 की स्ट्राइक रेट से 265, खुशदिल शाह ने 89.58 की स्ट्राइक रेट से 86 रन, फहीम अशरफ ने 149.23 की स्ट्राइक रेट से 97 और सलमान अली आगा ने 115.85 की स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए हैं. इन आंकड़ों से जाहिर हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ भारी है.

एशिया कप के लिए ऐसी हैं दोनों टीमें:

पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद , फहीम अशरफ , फखर जमान, हारिस रऊफ , हसन अली, हसन नवाज , हुसैन तलत, खुशदिल शाह , मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब , सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम.

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

