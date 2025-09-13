Asia Cup 2025, IND vs PAK: "काफी अनुभवहीन लोगों को..." पाकिस्तानी क्रिकेट पर भारतीय कोच का चौंकाने वाला बयान

Ryan ten Doeschate on Team India Trump Card vs Pakistan: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मीडिया के सामने आए भारतीय सहायक कोच रेयान टेन डोशेट ने कहा कि पाकिस्तानी टीम एक अलग रास्ते पर चल रही है और उन्होंने एक बड़े टूर्नामेंट के लिए काफी अनुभवहीन खिलाड़ियों को मौका दिया है. बता दें, रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान का मैच होना है. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने माइंड गेम खेलते हुए पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को वर्ल्ड का सबसे बेहतर स्पिनर बताया था.

पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले मीडिया के सामने रेयान टेन डोशेट से जब पूछा गया कि क्या वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल इस मैच में भारत के ट्रंप कार्ज साबित होंगे, इसको लेकर रेयान टेन डोशेट ने कहा,"मुझे लगता है कि स्पिन इस मैच में काफी अहम होने वाली है. मुझे नहीं लगता कि उतनी मदद है, जितना हमने अनुमान लगाया था और निश्चित रूप से यह उस तरह की नहीं है जैसी इस साल की शुरुआत में हुई थी जब हम यहां थे."

रेयान टेन डोशेट ने आगे कहा,"लेकिन सामान्य तौर पर स्पिन टी20 क्रिकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं. अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव कैसा कर सकते हैं. इसलिए, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और वे जहां चाहें अपने खिलाड़ियों को रैंक कर सकते हैं."

पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में कई युवा खिलाड़ियों के साथ आई है और उसने बाबर जैसे सीनियर खिलाड़ी को आराम देने का फैसला लिया है. रेयान टेन डोशेट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर कहा,"कुछ स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान से गायब हैं. इसलिए आपने इन नए खिलाड़ियों पर एक नजर डाली है और उह क्या फर्क पड़ेगा, आप जानते हैं कि दो तीन मैचों में आपने उन्हें देखा है. हां, यही मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने आपकी दिशा बदलने का फैसला किया है कि वह कैसा क्रिकेट खेलेंगे. इसको लेकर निश्चित रूप से उनके सेट में खिलाड़ियों को देखकर पता चलता है."

रेयान टेन डोशेट ने कहा,"पाकिस्तान एक अलग रास्ते पर जाना चाहता है और निश्चित रूप से हमने उन लोगों पर बहुत होमवर्क किया है. वह एक बड़े टूर्नामेंट में काफी अनुभवहीन लोगों को लाए हैं. लेकिन वे जिस तरह से खेलना चाहते हैं उसके संदर्भ में शायद अधिक खतरनाक है. और हमारे पास हमारी अपनी योजना है कि कल हम उन पर कैसे अटैक करेंगे."

रेयान ने भारतीय टीम को जीत का दावेदार बताते हुए कहा,"हां, मुझे लगता है कि पूरी तरह से ईमानदार होने के नाते, मैं कहूंगा कि भारत कल पसंदीदा होगा. हम बल्ले से 120 गेंदों और गेंद से 120 गेंदों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और जो टीम उन 240 गेंदों पर अधिक बेहतर होगी, जीतेगी."

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025, IND vs PAK: "बदलाव की संभावना..." पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग XI को लेकर भारतीय कोच का बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025, IND vs PAK: किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी पाकिस्तानी टीम? सैम अयूब ने किया ऐलान