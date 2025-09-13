विज्ञापन
Asia Cup 2025, IND vs PAK: किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी पाकिस्तानी टीम? सैम अयूब ने किया ऐलान

Saim Ayub on Pakistan Playing XI: भारत और पाकिस्तान रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में एक दूसरे के आमने-सामने होंगे. उस मुकाबले से पहले पाकिस्तान बल्लेबाज सैम अयूब टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बयान दिया है.

Saim Ayub: किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी पाकिस्तानी टीम?
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को मुकाबला होगा, जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
  • सैम ने मैच की प्लेइंग कॉम्बिनेशन के संबंध में परिस्थितियों के अनुसार स्पिनर और तेज गेंदबाज चुनने की बात कही.
  • दोनों टीमों के पास दाएं और बाएं हाथ के कलाई स्पिनर हैं, जो मुकाबले की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
एशिया कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. भारत ने यूएई के खिलाफ जीत के साथ अपने एशिया कप अभियान का आगाज किया. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पहला मुकाबला 9 विकेट से जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. जबकि पाकिस्तानी टीम ने ओमान के खिलाफ 93 रन से मैच जीतकर अपने अभियान का आगाज किया है. ऐसे में रविवार को देखना दिलचस्प होगा कि किसे हार मिलती है. वहीं इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब ने रविवार को होने वाले मुकाबले की प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर बयान दिया है. 

किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी पाकिस्तानी टीम? 

भारत के खिलाफ मुकाबले की पूर्व संध्या पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए सैम अयूब से जब पूछा गया कि टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान किसने स्पिनर और किसते तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा, उसको लेकर सैम अयूब ने कहा,"सबसे पहले तो, जैसा मैंने कहा, हम सभी लोग एक टीम के रूप में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं. यह एक लंबा प्रोसेस है कि हम लोग सारे एक दूसरे पर भरोसा करके लेके चल रहे हैं कि सभी खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में रहें और बारी-बारी से सब लोग मैच जिताएं." "हमारे हाथ में तो सिर्फ कोशिश करना ही रहता है. दिन के अंत में परिणाम तो कोई नहीं बता सकता कि आखिर कौन परफॉर्म करेगा."

सैम अयूब ने आगे कहा,"जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है, हम लोग परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं. मैच के दिन पिच कैसा दिख रहा है, अगर पिच ज्यादा सूखी है, हमको लगता है कि स्पिनर्स को मदद देगी तो हम तीन स्पिनर्स के साथ जाते हैं. अगर हमें लगेगा कि तेज गेंदबाज खिलाना जरूरी है तो कोच उनके साथ जाएंगे."

आमतौर पर भारत-पाक मैच में भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबला होता है लेकिन इस बार दोनों टीमों के स्पिनरों की अहम भूमिका होगी. पिच में हालांकि ज्यादा टर्न नहीं है लेकिन दोनों टीमों में एक-एक दाएं हाथ के कलाई के स्पिनर और एक-एक बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की मौजूदगी एक दिलचस्प कहानी बनाती है. सूफियान मुकीम एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन कुलदीप यादव जैसे चतुर गेंदबाज के आस-पास भी नहीं हैं जिनकी गुगली खेलना आसान नहीं है.

अबरार अहमद की लेग-ब्रेक और विकेट लेने के अनोखे अंदाज से पाकिस्तान में उनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक हो सकती है. वह सैम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे युवाओं के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं जो स्पिनरों को समझ नहीं पा रहे हैं.

वहीं पाकिस्तान को गेंदबाजी से ज्यादा भारत का बल्लेबाजी क्रम चिंतित करेगा. गिल, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे अगर चल जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. ऑलराउंडरों की बात करें तो फहीम अशरफ की हार्दिक से कोई तुलना ही नहीं है.

एशिया कप के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.

Saim Ayub, Pakistan, Cricket, Asia Cup 2025
