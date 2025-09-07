Asia Cup 2025: 'मैंने इससे..', श्रेयस अय्यर ने दिए 3 बड़े मंत्र, अच्छा करने के बाद भी हो अनदेखी, तो इस पर अमल करें

पिछले दिनों एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम के ऐलान के बाद से अगर किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, तो निश्चित रूप से वह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हैं. नियमित रूप से यह चर्चा पूर्व दिग्गजों और मीडिया के बीच होती रही कि श्रेयस अय्यर को टीम में क्यों जगह नहीं मिली? इस चर्चा के बीच श्रेयस अय्यर ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब उनके दिल का दर्द बाहर आया है. अय्यर ने युवा सहित तमाम खिलाड़ियों को संदेश देते हुए बताया कि जब तूफानी प्रदर्शन करने के बाद भी आपकी अनदेखी होती है, तो आपको इससे कैसे निपटना चाहिए. चलिए जानिए कि अय्यर ने क्या सबक दिए.

हर दिन सीखने पर ध्यान दें

अय्यर ने एक पोडकास्ट में श्रेयस ने निराशा से कैसे निपटते हैं, के सवाल पर कहा,'इस बात को ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. जब आपको मनोदशा ऐसी होती है, तो आप खुद पर काम करते रहेंगे. मैं हर दिन सीखता रहता हूं. मैं महसूस करता हूं आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी पूर्ण नहीं होते. इसलिए मैं सीखता रहता हूं और ज्ञान एक बहुत ही अहम बात है. मैं हमेशा ही अपनी काबिलियत से ज्यादा बेहतर करने और हर दिन सीखने पर ध्यान लगाता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मेरे जीवन में कई चरण हैं. ऐसा नहीं है कि मैं सीधा गया और सीधा ऐसा सोचना शुरू कर दिया है. निश्चित तौर पर कई बार मुझे खारिज भी किया गया है. जीवन में विफलताएं भी रही हैं. जीवन में उतार-चढ़ाव भी रहे हैं. जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है और इस प्रक्रिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है.'

ईमानदारी से हालात की समीक्षा करें

वहीं, एशिया कप में टीम में जगह न मिलने पर अय्यर ने कहा, 'निश्चित रूप से काफी हताशापूर्ण होता है, जब आप जानते हैं कि आप टीम और XI में जगह पाने के हकदार हैं. लेकिन ठीक इसी समय कोई और दूसरा भी खिलाड़ी है, जो लगातार खेल रहा है और टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है. आप उसका समर्थन करते हैं.' कोई भी खिलाड़ी अय्यर से बड़ा पॉजिटिव यह ले सकता है कि सिस्टम पर ध्यान देते हालात की ईमानदारी से समीक्षा करें और देखें कि अगर तूफानी प्रदर्शन के बाद भी जगह नहीं मिल रही, तो इसके पीछे कुछ न कुछ ठोस और ईमानदारी वजह जरूर है. दिमाग में यही न पालें कि आपके साथ गलत हुआ है

हर हालात में जारी रहे परिश्रम

अय्यर ने कहा, 'किसी भी खिलाड़ी का लक्ष्य टीम के लिए जीत हासिल करना है. जब टीम जीत रही होती है, तो हर कोई खुश रहता है. अगर आपको मौका नहीं मिलता, तो आपको इस देखना होता है आप अपना काम सही तरह से करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप तभी कड़ा परिश्रम करते हैं, जब सभी की नजरें आप पर लगी होती हैं. जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, तब भी आपको कड़ा परिश्रम करना होता है.'