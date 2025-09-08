विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: 'वह इन दोनों बातों का...', गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार के बारे में कह दी बड़ी बात

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार पर फैंस की खासी नजरें रहेंगी क्योंकि वह लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन गावस्कर का यादव मे पूरा भरोसा है

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: 'वह इन दोनों बातों का...', गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार के बारे में कह दी बड़ी बात
  • गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के एशिया कप प्रदर्शन पर भरोसा जताया है
  • एशिया कप 2025 की आठ टीमों में भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल
  • भारत का पहला मैच यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को होगा, इसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gavaskar on Suryakumar Yadav: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का अंदाज बस समझो शुरू होने को है. फैंस की बेताबी बढ़ती जा रही है. बढ़े भी क्यों न! खासा लंबा समय हो गया है टीम इंडिया को कलर जर्सी में देखे हुए. वहीं, पूर्व क्रिकेटरों के बयानों ने गति पकड़ ली है. टीम इंडिया को इस बार खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया है. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर गावस्कर ने कहा, 'सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया एशिया कप के मंच पर कदम रख रही है. हम दृढ़ता और अनुभव के मिश्रण को टीम का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं. अपनी अनुभवी बल्लेबाजी और कप्तानी के जरिए सूर्या टीम के अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'यह विविधतापूर्ण, बहुमुखी और जुझारू टीम भारतीय क्रिकेट के भविष्य का प्रतीक है. एशिया कप उन्हें न सिर्फ भारत के वर्चस्व को बनाए रखने का, बल्कि टी20 क्रिकेट में भारतीय प्रभुत्व के एक नए युग की नींव रखने का भी एक मंच प्रदान करता है.' एशिया कप 9-28 सितंबर के बीच खेला जाना है. इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को ग्रुप-ए में रखा गया है. वहीं, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं.

टीम इंडिया का अभियान 10 से

भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया का पहला मैच यूएई के खिलाफ होगा. इसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है. वहीं, 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा.

इस तारीख से शुरू होगा सुपर-4 राउंड

भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. इस टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं. एशिया कप 2025 में सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाएंगे. 28 सितंबर को खिताबी मैच खेला जाएगा. संभावना है कि इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suryakumar Ashok Yadav, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com