Asia Cup 2025: 'पहले मैं भारतीय हूं...', एक और भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने किया भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध

Asia Cup 2025: एशिया कप (2025) में रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूरा क्रिकेट जगत इंतजार रहा है, तो मैदान के बाद राजनीतिक विरोध तो हो ही रहा है, तो इसमें अब भारत के पूर्व क्रिकेटरों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ समय से हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) लगातार इस मुकाबले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब एक और पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव भी इसमें शामिल हो गए हैं.
केदार जाधव ने एक कार्यक्रम में कहा, 'मैंने पहले ही कहा था, मेरे हिसाब से भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन रविवार को मैच होने जा रहा है.' कुछ दिनों पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए
उन्होंने कहा, 'बतौर खिलाड़ी मैं जरूर चाहूंगा कि भारत-पाकिस्तान आपस में खेलें, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं. पाकिस्तान बार-बार हमारे देश पर हमले कर रहा है. ऐसे में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए,न ही खेल संबंध.'
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी इस मुकाबले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. भज्जी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा,'भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा ही सुर्खियों में रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए. हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के साथ नहीं खेला. मुझे लगता है कि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं जाते, तब तक क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए. सरकार कहती है कि मैच हो सकता है, तो होना चाहिए.'
