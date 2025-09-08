Asia Cup 2025: बुमराह या राशिद नहीं बल्कि ये गेंदबाज लेगा सबसे अधिक विकेट, दिनेश कार्तिक की भविष्यवाणी

Dinesh Karthik Prediction for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार 9 सितंबर से हो रही है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इंग्लैंड में रनों का अंबार लगाने वाले शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. शुभमन गिल के आने से संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि, गिल ने बीते एक साल में अधिक टी20 मैच नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका मिला है. ऐसे में उनके सामने खुद को साबित करने की चुनौती होगी और टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी यही बात कही है. इसके अलावा उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को लेकर भी भविष्यवाणी की है.

क्रिकबज से बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा है कि शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे. दिनेश कार्तिक ने बताया,"मेरे हिसाब से एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल होंगे, ना सिर्फ वो शानदार फॉर्म है. बल्कि उन्हें खुद को साबित करना होगा. वह टी20 टीम का हिस्सा नहीं है. वह भूखे हैं और उन्हें खुद को सिद्ध करना है. वो चाहेंगे कि भारत के लिए बड़ा स्कोर करें."

कार्तिक की मानें तो वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है दुबई में, वो इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज होंगे. कार्तिक ने कहा,"मुझे लगता है कि एक ऐसा गेंदबाज जिसने दुबई की पिचों पर निरंतरता से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, फिर चाहे वह आईपीएल हो या हाल ही में समाप्त हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वरुण चक्रवर्ती."

इसके अलावा जबकि दिनेश कार्तिक ने बताया कि जितेश शर्मा इस टूर्नामेंट में सबको हैरान कर सकते हैं. दिनेश कार्तिक ने कहा,"जितेश शर्मा टी20 सेटअप में वापसी कर रहे हैं. आईपीएल में उनका फॉर्म शानदार रहा था. उनके पास ऐसी काबिलियत है कि वह आखिरी के ओवरों में फिर चाहे रन चेज हो या टारगेर सेट करना हो, वो बेहतरीन साबित हो सकते हैं."

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान) संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

