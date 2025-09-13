विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: 'विराट के बिना भारतीय...', शोएब और मिस्बाह की पूर्व कप्तान पर एकदम उलट राय

Asia Cup 2025: रविवार को खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज भी एकदम खुलकर अपनी राय सामने रख रहे हैं

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: 'विराट के बिना भारतीय...', शोएब और मिस्बाह की पूर्व कप्तान पर एकदम उलट राय
Asia Cup 2025: विराट टीम में नहीं हैं, लेकिन उनके एशिया कप में फैंस से लेकर पूर्व दिग्गजों के बीच गंभीर चर्चे हैं
  • एशिया कप 2025 में भारत पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना पाकिस्तान से मुकाबला करेगा
  • पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के शुरुआती विकेट लेता है तो मौके बन सकते हैं
  • शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर को सर्वश्रेष्ठ और मजबूत बताते हुए उनकी तारीफ की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan: टीम इंडिया यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (India vs Pakistan) से मेगा मुकाबले में भिड़ने जा रही है. यह संभवत: किसी बड़े टूर्नामेंट में पहला मौका होगा, जब भारत दोनों पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बिना पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा. इसी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर और मिस्बाह-उल-हक ने अपने विचार रखे. पूर्व कप्तान मिस्बाह ने मजबूत टीम इंडिया के प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी बॉलर भारत के शुरुआती विकेट चटकाकर भारतीय मिड्ल ऑर्डर को 'टेस्टिंग मोड' में लेकर आते हैं, तो पाकिस्तान के लिए यहां मौका हो सकता है. 

पाकिस्तानी ओटीटी कार्यक्रम  'टैपमैड' में मिस्बाह की बात पर कहा,'अब भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और जितेश शर्मा हैं. आप इस टीम को मात नहीं दे सकते.' अख्तर की इस बात में हस्तक्षेप करते हुए मजाक में कहा, ''लेकिन यहां 11 ही खेलेंगे न ?' मिस्बाह का इतना कहना भर था कि कार्यक्रम में आए बाकी मेहमान शोएब मलिक, मोहम्मद गुल सहित बाकी मेहमानों के बीच हंसी का फव्वारा फूट गया. 

इस पर शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, 'आप इस  भारतीय टीम से पार नहीं पा सकते. अगर आप यह सोच रहे हैं कि विराट कोहली टीम में नहीं हैं और मिड्ल ऑर्डर को टेस्ट किया जा सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं. मुझे यही कहना है कि यह वर्तमान में भारत का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मिड्ल ऑर्डर है और बहुत ही मजबूत है.' इससे पहले भी शोएब ने टीम इंडिया की प्रशंसा करते हुए उसे खिताब का दावेदार बताया था. 

शोएब ने कहा था, 'यह साफ है कि भारत एशिया कप में बहुत ही आक्रामक क्रिकेट खेलने जा रहा है. और  यह टीम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि वे आप (पाकिस्तान) पर जोरदार प्रहार भी करेंगे. अगर मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊं, तो मैं यही कहूंगा कि टीम इंडिया फाइनल में अफगानिस्तान के साथ खेलना पसंद करेगी.'

लेकिन इस पहलू पर मिस्बाह ने कहा था, 'इस बार विराट कोहली भारतीय टीम में नहीं हैं. और अगर भारत शुरुआत में कुछ विकेट गंवाता है, तो पाकिस्तान के लिए मौका हो सकता है.' पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने कहा था, 'अब उनकी बैटिंग अलग है और उसके बल्लेबाजों ने वर्तमान पाकिस्तान जैसे बॉलरों का सामना नहीं किया है. ऐसे में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मौके हैं.' लेकिन अख्तर ने मिस्बाह की बात को सिरे से नकार दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shoaib Akhtar, Misbah-ul-Haq Khan Niazi, Virat Kohli, Asia Cup 2025, India Vs Pakistan 09/14/2025 Inpk09142025265023, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com